Damien Chazelle esalta Margot Robbie in Babylon

Il regista di Babylon, Damien Chazelle, ha parlato di Margot Robbie, esaltandola per la sua prova nel film

Quello con Babylon è sicuramente uno degli appuntamenti più attesi di questo gennaio e in attesa dell’uscita del film, prevista per il 19, il regista della pellicola, Damien Chazelle, ha colto l’occasione per esaltare il lavoro fatto con Margot Robbie, definita “miracolosa” dal cineasta. Margot Robbie è la protagonista e la produttrice esecutiva del film di Damien Chazelle, che presentando Babylon ha speso parole al miele per l’attrice. Il regista di La La Land ha ammesso che Margot Robbie è una vera e propria forza della natura, un’attrice capace di interpretare ogni ruolo che le capita con una forza unica, come un animale selvaggio, ma anche con una disciplina eccezionale. Margot Robbie è, secondo Damien Chazelle, semplicemente miracolosa. Parole che condensano tutta la fiducia che Chazelle ripone in Margot Robbie e che non fanno che aumentare l’attesa per Babylon.

Il personaggio di Margot Robbie in Babylon

Nel film diretto da Damien Chazelle, Margot Robbie veste i panni di Nellie La Roy, personaggio in cui l’attrice si è calata alla perfezione. Giovane, libera, piena di entusiasmo, Nellie è una ragazza che si reca a ballare nei locali sperando di venire notata per coronare il suo sogno hollywoodiano. Una volta ideato il personaggio, Chazelle ha raccontato che l’unica cosa che ha dovuto fare è stato costruire un ambiente idoneo affinché Margot Robbie potesse esprimersi al meglio, lasciandole molta libertà anche d’improvvisazione. Il regista ha detto che lavorare con l’attrice australiana è stato meraviglioso, un’intesa sperimentata molto raramente.

Non resta, dunque, che attendere il 19 gennaio per poter finalmente vedere al cinema Babylon, nuovo kolossal di Damien Chazelle pronto a giocare un ruolo di primo piano anche nella prossima edizione degli Oscar. Al fianco di Margot Robbie, il cast di Babylon può contare su Margot Robbie, Tobey Maguire, Olivia Wilde, Samara Weaving, Phoebe Tonkin e Diego Calva.

