Realme C55: le principali caratteristiche tecniche

In attesa di scoprire tutti i dettagli con l’evento di lancio ufficiale, diamo un’occhiata in anteprima ad alcune delle caratteristiche principali del nuovo Realme C55

Realme, il brand di smartphone in più rapida crescita al mondo, ha appena confermato il lancio del nuovo realme C55 per il prossimo 22 marzo a Milano. L’azienda ha già svelato ufficialmente gli aggiornamenti strategici della serie C ed ora sta per arrivare il primo C55 aggiornato con caratteristiche uniche nel segmento di mercato. Francis Wong, CEO di realme Europa, ha dichiarato:

realme posiziona la sua serie C aggiornata come “il campione del settore”, con l’obiettivo di offrire funzioni che vanno oltre le aspettative e democratizzano le funzionalità distintive per migliorare l’esperienza dell’utente.

Realme C55: caratteristiche

realme C55 offre l’unica fotocamera da 64MP del segmento ed è il primo prodotto della serie C a disporre di un sensore di alto livello con una dimensione dei pixel di 0,7μm e un formato ottico di 1/2″, lo stesso sensore utilizzato su realme GT Master Edition.

C55 è dotato di una RAM dinamica fino a 16 GB e di una ROM da 256 GB: il più grande spazio di archiviazione del segmento, garantendo un’esperienza d’uso più fluida e duratura. Inoltre, per offrire un’esperienza più sicura e stabile ai nostri utenti, lo smartphone si avvale di Android 13 & UI 4.0 per la prima volta nella serie. In aggiunta, il C55 sarà il primo prodotto dotato della funzione “Mini Capsule“, che si estende in maniera intelligente a sinistra e a destra del punch-hole della fotocamera selfie del telefono. Durante il lancio del realme C55 verranno annunciate altre elettrizzanti novità.

Che ne pensate del nuovo smartphone Realme? Fateci sapere la vostra nella sezione commenti, vi invitiamo inoltre a seguire la nostra pagina Instagram, il nostro canale YouTube e restate connessi su tuttotek.it per rimanere costantemente aggiornati su tutte le news dal mondo tech!