Canon: arriva il tanto atteso Spring Cash Back

Canon annuncia la nuova campagna promozionale Spring Cash Back che invita gli utenti ad approfittare delle migliori offerte del brand fino al 30 aprile 2023. Grazie a questa iniziativa sarà possibile approfittare di un rimborso fino a 500 Euro acquistando presso i rivenditori autorizzati uno dei prodotti inclusi nell’iniziativa tra cui le fotocamere mirrorless in grado di rivoluzionare la creatività dei fotografi e le lenti del Sistema EOS R che offrono qualità, velocità e funzionamento superiori grazie alla tecnologia ottica e al design eccezionali.

Canon: le fotocamere incluse nella promozione Spring Cash Back

Pensata per gli appassionati di fotografia, la promozione Spring Cash Back risponde alle esigenze di chi desidera cambiare, migliorare o rinnovare il proprio equipaggiamento fotografico alzando il livello tecnologico del suo corredo.

Protagonista dell’iniziativa la fotocamera mirrorless full frame EOS R5 caratterizzata da tecnologie all’avanguardia di cui fotografi e filmmaker non potranno più fare a meno: scatta splendide foto full frame da 45 megapixel catturando dettagli intricati e consente riprese video in 8K in formato raw. Al centro della promozione anche EOS R5C la più piccola videocamera Cinema EOS dal design ultracompatto che cattura video mozzafiato in 8K e foto da 45 MP: combina il meglio di Cinema EOS con tutti i vantaggi della serie EOS R. Fiore all’occhiello dell’iniziativa EOS R3, una fotocamera che consente di realizzare scatti in ambito sportivo e giornalistico nonché di animali selvatici, come mai prima d’ora. Offre un nuovo livello di intuitività: per selezionare il soggetto, basta guardarlo. Con Canon EOS R3 permette di essere sempre un passo avanti agli altri, anche grazie allo scatto continuo a 30 fps e alla connettività avanzata.

Canon: gli obiettivi inclusi nella promozione Spring Cash Back

Per concludere la panoramica dei prodotti inclusi nella promozione, un’ampia scelta di obiettivi RF e teleobiettivi che offrono grandi opportunità creative per arricchire e completare la propria dotazione tecnica tra cui: il versatile RF 24-105mm F4 L IS USM per offrire a fotografi e filmmaker un equilibrio perfetto tra performance, portabilità e qualità d’immagine, l’obiettivo grandangolare RF 15-35 F2.8 L IS U fondamentale per i professionisti, è il più luminoso obiettivo ultragrandangolare di Canon, il teleobiettivo full frame RF 600 11 IS STM leggero, compatto e ideale per catturare soggetti distanti, mantenendo tutti i dettagli.

