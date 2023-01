Chi sarà il prossimo James Bond? Forse Aaron Taylor-Johnson visto che ha incontrato la produttrice del franchise

Una delle domande che più coinvolge i fan è: ma chi sarà il prossimo James Bond? Dopo l’abbandono definitivo da parte dell’attore Daniel Craig, sono apparsi i nomi più disparati, ma noi abbiamo qualche notizia.

Secondo le indiscrezioni, l’attore Aaron Taylor-Johnson si è incontrato con la produttrice dei film di 007 Barbara Broccoli. La domanda adesso è chiara: sarà lui il prossimo James Bond?

Ricordiamo che Daniel Craig ha interpretato l’agente segreto più famoso al mondo per ben 5 film e 17 anni, quindi prendere il ruolo non è cosa da poco. Adesso è già un po’ di tempo che il posto di 007 è rimasto senza un degno successore. Che questo incontro con i produttori Barbara Broccoli e Michael G. Wilson sia fortunato per Aaron Taylor-Johnson?

Ancora, purtroppo. non lo possiamo sapere per certo.

James Bond: sarà Aaron Taylor-Johnson il prossimo 007?

E’ passato un po’ di tempo da quando i due produttori di James Bond hanno rivelato le condizioni sufficienti e necessarie per interpretare l’agente 007, quindi noi ve le ricordiamo! Per essere presi in considerazione per sostenere un’audizione, i prescelti devono essere inglesi, abbastanza giovani (al di sotto dei 40 anni d’età), di sesso maschile (qui si va a stroncare qualsiasi ipotesi di un James Bond al femminile) e non troppo noti al grande pubblico.

Tra i possibili candidati si vociferava di Jude Law, Idris Elba, Regé-Jean Page, persino Tom Holland.

Ma, a quanto pare, potrebbe essere un altro l’attore scelto per riportare in vita James Bond: Aaron Taylor-Johnson.

Infatti, l’attore avrebbe incontrato i produttori del film presso i Pinewood Studios, dove avrebbe sostenuto un’audizione. In effetti, l’attore interprete di Pietro Maximoff in Avengers: Age of Ultron rispecchia tutte le caratteristiche richieste da Broccoli e Wilson. La notizia dell’audizione e dell’incontro con i produttori è stata diffusa da Puck News e secondo le loro fonti, l’audizione sarebbe andata piuttosto bene. Al momento, non ci sono notizie certe e il ruolo di James Bond non è ancora stato ufficialmente assegnato.

Tuttavia, dato che i produttori sono intenzionati a far partire il progetto per il 26° film della saga entro il 2024, in modo da vederlo al cinema per il 2025, potremmo essere vicini ad avere il nuovo 007.

Ovviamente, se ci saranno novità, saremo i primi a darvi tutte le informazioni appena usciranno. Nel frattempo, mi raccomando, non perdetevi i nostri articoli e….stay tuned!

