Recensione Doogee S100 Pro: il rugged estremo!

Recensione completa del rugged phone Doogee S100 Pro, con 12 GB di RAM, visione notturna, doppio speaker stereo e batteria infinita

Bentornati su tuttotek.it per la recensione completa del nuovo Doogee S100 Pro, il rugged phone dell’azienda cinese con autonomia da record. Grazie ad una scheda tecnica di buon livello il dispositivo riesce porsi sul mercato come una delle migliori alternative rugged, per via di un modulo integrato da 22.000 mAh, scopriamolo insieme.

Scheda tecnica | Recensione Doogee S100 Pro

Display : IPS 6.58″ FHD+ 120Hz

: IPS 6.58″ FHD+ 120Hz SoC : MediaTek Helio G99 6nm 4G

: MediaTek Helio G99 6nm 4G RAM : 12 GB LPDDR4X

: 12 GB LPDDR4X Memoria interna : 256GB UFS 2.2

: 256GB UFS 2.2 Fotocamere posteriori : 108 MP, (wide), 1/54″, 20 MP night vision, PDAF 2 MP, (depth)

: 108 MP, (wide), 1/54″, 20 MP night vision, PDAF 2 MP, (depth) Fotocamera anteriore : 32 MP

: 32 MP Connettività : 4G, Bluetooth 5.2, Wi-Fi Protocol: 802.11a/b/g/n/ac/ax, Sistema di navigazione GPS, GLONASS, Bussola

: 4G, Bluetooth 5.2, Wi-Fi Protocol: 802.11a/b/g/n/ac/ax, Sistema di navigazione GPS, GLONASS, Bussola Batteria : 22.000 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 33W

: 22.000 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 33W Dimensioni : 178.5 x 83.1 x 27.3 mm

: 178.5 x 83.1 x 27.3 mm Altro : pulsante programmabile, lettore biometrico (lato destro), accelerometro, prossimità

: pulsante programmabile, lettore biometrico (lato destro), accelerometro, prossimità Sistema operativo: Android 12

Confezione e qualità costruttiva | Recensione Doogee S100 Pro

Come Doogee S100, anche Doogee S100 Pro arriva in una confezione e in una scocca all’altezza delle aspettative. Riguardo alla prima, insieme allo smartphone troviamo: l’alimentatore da 33W, il cavo dati USB Type-C, una pellicola di protezione extra ed i manuali d’uso. Altrettanto di livello è la qualità costruttiva, Doogee S100 Pro porta infatti con sé tutte le peculiari caratteristiche “da rugged”; tra queste la protezione esterna gommata in grado di assorbire bene gli urti, una back cover in pelle di ottima fattura ed un lieve rialzo frontale per il display.

Insomma, anche qui nulla è lasciato a caso in un dispositivo in grado di resistere anche alle situazioni più estreme, grazie alla certificazione contro acqua e polvere IP68/69K e lo standard MIL-STD-810H. Per finire, oltre i tipici pulsanti di accensione e bilanciamento volume, troviamo sul lato sinistro un pulsante programmabile a scelta dell’utente (torcia, fotocamera ecc..). Ciò che risalta maggiormente tuttavia è il peso, oltre i 500 grammi, davvero estremo.

IMG20230614180857

IMG20230614180919

Hardware e display | Recensione Doogee S100 Pro

Come il suo predecessore anche Doogee S100 Pro monta un SoC MediaTek Helio G99 4G a 6nm e ben 12 GB di memoria RAM espandibile virtualmente. A ciò si aggiungono 256 GB di memoria d’archiviazione di tipo UFS 2.2, sufficientemente veloci per qualsiasi tipo di operazione. Anche qui l’hardware si fa sentire, ne risultano quindi delle prestazioni di buon livello, soprattutto considerando la tipologia di prodotto e la fascia di prezzo. Si tratta di uno smartphone adatto persino al gaming (non troppo intenso) grazie anche all’autonomia stratosferica, della quale parleremo nei prossimi paragrafi. Tra le peculiarità uniche troviamo sicuramente la vistosa fascia LED posteriore che permette di illuminare l’area come una vera e propria torcia da campo, molto utile in determinati casi.

Il display continua ad essere il punto più debole dell’intero pacchetto, un IPS con colori non troppo accesi e luminosità di picco pari a circa 500 nits, a malapena sufficienti per l’utilizzo in esterna. Al suo interno è poi incastonato un ormai datato quanto anacronistico notch a goccia. A risollevare la situazione sul piano multimediale ci pensa però il comparto audio, grazie a due speaker stereo posizionati frontalmente e dall’ottima resa sonora, sia in potenza che qualità.

Fotocamere | Recensione Doogee S100 Pro

Si sa, i rugged phone non sono i migliori dispositivi quando si parla di fotografia, e questo Doogee S100 Pro, come anche il suo predecessore, non fa eccezione. I numeri sono elevati, come il sensore principale da 108 MP, la 20 MP notturna e la frontale da 32 MP, tuttavia i risultati effettivi difficilmente stupiscono. La mancanza che più si percepisce tuttavia è quella della stabilizzazione, che porta a degli scatti spesso mossi ed inutilizzabili. Tuttavia, in buone condizioni di luce il dispositivo è in grado di realizzare fotografie discrete, sufficienti per un utilizzo social. Discorso simile per i video, poco stabilizzati e di discreta qualità, e per il software della fotocamera, davvero poco user friendly. Da menzionare comunque la buona fotocamera notturna, che può tornare realmente utile in determinati scenari.

Software e autonomia | Recensione Doogee S100 Pro

Qui però è dove Doogee S100 Pro lascia il segno, con un’autonomia da record assoluto data dal capiente modulo installato di 22.000 mAh, letteralmente infinito. Ne risultano circa 7 giorni di utilizzo intenso, davvero utili in caso di escursioni o gite fuori porta. A pagarne le spese sono però l’ergonomia e il peso, davvero elevato e che rende questo dispositivo sicuramente non alla portata di tutti. Da migliorare invece il software, basato su Android 12, che vede ancora oggi sezioni tradotte male o aree e animazioni esteticamente arretrate.

Conclusioni e prezzo

Doogee S100 Pro è uno smartphone solido (forse anche troppo), non solo per la sua natura da rugged ma anche per le numerose funzionalità extra a disposizione, come la cam notturna o la batteria praticamente infinita. Il dispositivo parte da 479,99€ per la variante da 12/256GB su Amazon. Un prezzo giusto per le possibilità offerte dal prodotto. Prima di salutarvi vi invitiamo a seguire la sezione mobile di tuttotek.it per ulteriori news e video-recensioni. A presto!

8.2 Estremo! Punti a favore Autonomia

Autonomia Qualità costruttiva

Qualità costruttiva Prestazioni

Prestazioni Audio Punti a sfavore Display

Display Fotocamere

Fotocamere Software