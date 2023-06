Starfield: il titolo di Bethesda arriverà mai su PS5?

Fra le grandi uscite di quest’anno possiamo sicuramente annoverare anche Starfield, titolo sviluppato da Bethesda in esclusiva console Microsoft: ma arriverà mai su PS5?

Quando si parla di esclusive, moltissimi videogiocatori si intristiscono. Questo perché, ovviamente, non a tutti è concesso possedere almeno una console per ciascuna azienda, spesso e volentieri per semplici motivi economici. Ci dimentichiamo spesso, però, che proprio le esclusive sono ciò che rende frizzante il mercato, e per un semplice motivo: creano competizione. Ciascun publisher punta a fare di meglio, a creare di meglio e ciò non può che far del bene in primis a noi videogiocatori. E parliamo proprio di una delle esclusive più attese di quest’anno: parliamo di Starfield.

Starfield su PS5? Non ci sperate proprio…

A seguito del recente Xbox Showcase che ha gettato molta luce su Starfield, il pubblico è tornato a farsi quella domanda così semplice eppur così dibattuta: ma il titolo di Bethesda arriverà mai su PS5? La risposta è quantomai rapida: no. Vi spieghiamo perché nelle prossime righe, anche se molto probabilmente, se siete appassionati del settore, conoscerete già la risposta.

Starfield è pubblicato da Bethesda Softworks, un’azienda di Zenimax. Quest’ultima è stata acquisita (non senza polemiche, come sta accadendo ora con Activision Blizzard) dalla stessa Microsoft nel corso del 2021. Essendo dunque Sony diretta concorrente della casa di Redmond, con Nintendo che continua a giocare in una lega a parte così come tutto il reparto PC, è lapalissiano capire il perché la più grande release di Bethesda degli ultimi anni non arriverà su una console Sony.

Quindi no, niente PS5 per Starfield. Il gioco uscirà esclusivamente su PC e console il prossimo 6 settembre 2023.