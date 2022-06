Promemoria basati sulla posizione: Google dice addio a questa funzione

Quest’oggi è circolata la notizia che Google ha previsto di eliminare i promemoria basati sulla posizione dall’assistente

Ebbene si, arriva la notizia che Google si sbarazzerà di una funzione apparentemente dimenticata, ovvero i promemoria basati sulla posizione. Google (per maggiori informazioni sull’azienda clicca qui) infatti ha dato una bruttissima notizia all’utente “smemorato”. Questo perché è quasi certo che rimuoverà presto i promemoria basati sulla posizione.

Rumors sui promemoria basati sulla posizione confermati

L’azienda non ha fatto un annuncio pubblico, ma alcuni utenti con gli occhi d’aquila hanno notato il cambiamento nella pagina della Guida dell’Assistente Google. Per coloro che non lo sanno o non ricordano, sei stato in grado di creare promemoria per te stesso in base a una posizione. Ad esempio, potresti impostare un promemoria per acquistare un del latte al supermercato. Se l’Assistente Google sul tuo telefono rileva che stai passando davanti a un market, te lo farà sapere.

Non è noto il motivo per cui Google lo sta facendo, né sappiamo con precisione quando questa funzione verrà rimossa. L’unica cosa che Google ha detto nella sua pagina di aiuto in merito all’argomento è che puoi ancora creare promemoria in base al tempo o creare una routine per quelle posizioni.

Nuova funzionalità

Google ipotizza che ciò potrebbe essere legato a una funzionalità “Memoria” potenzialmente nuova per Assistant. Questa consentirebbe al servizio di salvare file, posizioni, film e altro ancora. Affermano che questo fa parte di una “pulizia di primavera” e che Google si sta sbarazzando di funzionalità vecchie e indesiderate in modo che possa portare qualcosa di nuovo. Le persone sul subreddit Android affermano che Google sta inviando notifiche che informano gli utenti della sua prossima modifica.

Parlando di utenti, la loro reazione è stata un misto di negatività e confusione. A giudicare da quel post su Reddit, alcune persone sono deluse dal fatto che i promemoria basati sulla posizione vengano rimossi mentre altri hanno completamente dimenticato la presenza di questa funzione.

E voi cosa ne pensate di questo “addio” alle funzioni di promemoria basati sulla posizione ? dateci la vostra qui sotto nei commenti e restate connessi su tuttoteK, per le ultime novità dal mondo della tecnologia (e non solo!).