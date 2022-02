itek: arrivano i nuovi monitor flat della serie GGF

Da poco itek ha presentato i nuovi monitor flat della serie GGF che vanno a completare l’offerta della società sulle periferiche video

Il restiling del marchio, avvenuto nel 2020, ha portato grandi benefici alla società che con il suo ultimo annuncio va a completare quella che è l’offerta della stessa relativa ai monitor. Già ad inizio anno erano stati presentati i nuovi display curvi GGC che andavano a rinnovare l’esperienza di gioco dei vari utenti. Quest’oggi invece itek ha annunciato l’arrivo dei nuovi monitor flat della serie GGF. Scopriamoli insieme in questo articolo.

Ecco tutti i nuovi monitor flat GGF di itek

Si parte con uno schermo piatto GGF 28” UHD 4K pensato principalmente per gli utenti PlayStation 5 e Xbox series S/X. Tramite HDMI 2.1 questo monitor 4K (3840×2160) può raggiunge i 144 Hz di frequenza di aggiornamento. Definiamone meglio le caratteristiche: struttura frameless su tre lati, speaker incorporato, led RGB nel retro, pannello Fast IPS 16:9, frequenza di aggiornamento a 144 Hz con tempo di risposta 1 ms, compatibile con le tecnologia HDR, FreeSync e G-Sync. Sono disponibili 2 porte HDMI 2.1, 2 DisplayPort 1.4. Il tutto supportato da un comodo stand HAS per regolazione dell’altezza, inclinazione e angolo dello schermo. Questo monitor può essere acquistato al prezzo consigliato di 999 € IVA inclusa.

Il secondo prodotto è pensato per i pro-player grazie ad una frequenza di aggiornamento fino a 360 Hz. Il pannello è Fast IPS da 24”, FHD (1920×1080), tempo di risposta a 1 ms OD (MPRT 0.5 ms) compatibile con le tecnologie HDR 400, GSync e FreeSync. Non mancano le casse audio incorporate, la predisposizione Kensington, una porta HDMI, una Display Port con il relativo cavo DP 1.4. La struttura è frameless su 3 lati ed è dotato di un intrigante led RGB sul retro oltre che di una comoda base HAS. Per questo modello il prezzo scende sensibilmente a 579 €.

Procediamo ora con un monitor che può stuzzicare l’interesse di una platea molto più ampia, in quanto soddisfa le esigenze sia di gamers, ma anche di professionisti e creators. GGF 28” 4K 60 Hz monta un pannello IPS frameless da 28”, 4K UHD (3840×2160), tempo di risposta a 4 ms OD e frequenza di aggiornamento a 60 Hz FreeSync e Low Blue Light. È compatibile con le tecnologie HDR, GSync e FreeSync. Rilevante in questo monitor è la presenza di un comodo e versatile HUB USB che integra 1xUSB-B, 2xUSB e una funzionale porta Type-C 3.1 (Data e Power). Il prezzo al pubblico per questo modello è di 369 €.

Ad affiancare il modello precedente, per tipologia di utenza, c’è il GGF 27” WQHD 100 Hz. Esteticamente un prodotto molto intrigante grazie alla struttura interamente frameless su 4 lati. Tuttavia è grazie alle sue caratteristiche tecniche che strizza l’occhio ai professionisti di foto e video offrendo un’ottima gamma colori al 90% DCIP3. Schermo IPS da 27”, WQHD (2560×1440), tempo di risposta a 4 ms OD e frequenza di aggiornamento a 100 Hz FreeSync e Low Blue Light. Compatibile con le tecnologie HDR e GSync, nel monitor troviamo casse audio incorporate, la predisposizione Kensington, porta DP e HDMI con relativo cavo e un’ottima ergonomia dovuta dalla base HAS. Questa soluzione è proposta a 429 €.

Questi erano i nuovi quattro monitor flat GGF di itek. Per maggiori dettagli vi rimandiamo alle pagine ufficiali dei prodotti. Voi cosa ne pensate a riguardo? Fateci sapere la vostra nei commenti. Per non perdervi ulteriori news dall’universo hardware, continuate a seguire le pagine di tuttoteK!