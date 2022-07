TIMVISION Calcio e Sport: compreso DAZN Plus nel nuovo pacchetto

La nuova offerta limitata TIMVISION Calcio e Sport comprenderà al suo interno un abbonamento DAZN Plus per accontentate tutti gli appassionati di calcio

Da pochissimo è stata attivata la nuova promozione TIMVISION Calcio e Sport, un pacchetto che contiene tantissimi contenuti per gli appassionati di sport, ma che veniamo scoprire adesso offre anche un particolare trattamento per gli amanti del calcio.

TIMVISION Calcio e Sport: c’è anche DAZN Plus

Infatti con l’abbonamento al nuovo servizio sarà compreso il pacchetto DAZN Plus. DAZN Plus permette di accedere alla piattaforma di streaming con due dispositivi diversi in contemporanea. La versione Plus sarà compresa fino a fine ottobre 2022, mentre dal 1 novembre probabilmente si tornerà alla versione standard.

L’offerta è valida fino al 30 di luglio e consente di abbonarsi a soli 19,99 euro (ecco il link). Dalla sezione web e social è tutto, continuate a seguirci!