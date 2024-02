Dove vedere Sinner-De Minaur: streaming e diretta TV degli ATP Rotterdam

La finale degli ATP di Rotterdam è un altro importante evento tennistico. Dove vedere Sinner-De Minaur in streaming e diretta TV per non perdersi nemmeno un secondo del match?

Il nostro Jannik Sinner ha raggiunto la finale di un altro importante torneo. Questo risultato gli ha permesso di arrivare al terzo posto del ranking dall’Association of Tennis Professionals (ATP). Ora rimane solo l’ultima step: la finale degli ATP World Tour 500 di Rotterdam. Il tennista italiano di dovrà confrontarsi con l’australiano De Minaur, già sconfitto 6 volte in precedenti incontri.

Dove vedere Sinner-De Minaur in TV

Sarà possibile seguire la finale degli ATP 500 di Rotterdam in TV a partire dalle ore 15:30 italiane di domenica 18 febbraio. Il match sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport Uno (canale 201 del decoder e 472-482 del digitale terrestre), Sky Sport Tennis (canale 203) e il canale 251, dedicato in esclusiva.

Dove vedere Sinner-De Minaur in Streaming

Per i non abbonati a Sky però c’è l’alternativa dello streaming per vedere la finale degli ATP 500 di Rotterdam. Potrete anche utilizzare il cellulare, quindi, se siete fuori per godervi il match anche fuori casa. La piattaforma di Now TV mette a disposizione tutta l’offerta sport di Sky, che comprende oltre al tennis anche il grande calcio con la Serie A e coppe UEFA, la Serie BKT e della Serie C, oltre a Formula 1, MotoGP e il basket. Il costo per un mese è di 14,99 euro, ma scende a 9,99 euro in caso di abbonamento annuale. Se desiderate abbonarvi o anche solo per maggiori informazioni CLICCATE QUI.

L’alternativa per gli abbonati di Sky è quella di utilizza l’app Sky Go per godersi tutti i contenuti di Sky comodamente dal proprio cellulare in diretta streaming.

Altre opportunità

Se vi interessa seguire il tennis anche in futuro comunque vi consigliamo di seguire la nostra guida dedicata! Dalla sezione web e social è tutto, continuate a seguirci!