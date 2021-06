Migliori siti streaming Formula 1 gratis | Giugno 2021

Noi italiani siamo da sempre amanti della Formula 1,tuttavia vedere le gare è diventato complesso e talvolta impossibile per tutti. Abbiamo quindi deciso di creare questa guida ai migliori siti streaming Formula 1 gratis per venirvi in soccorso!

In questa guida scopriremo come vedere tutte le gare di Formula 1 in TV e sui migliori siti streaming. Da diversi anni la Formula 1 è diventata in pratica un’esclusiva SKY e solo le ultime gare sono visibili in diretta in chiaro. La situazione è anche peggiore di quella della MotoGP.

In questo modo tanti appassionati si sono persi letteralmente per la strada, non potendo più visionare le gare in diretta in chiaro. Per questa ragione abbiamo creato questa guida, dove vi forniremo sia una panoramica sugli orari delle gare sia indicazioni su come vederle su internet in diretta streaming. Vediamo quali sono i migliori siti streaming che vi permetteranno di godere a pieno della Formula 1 con il solo ausilio di una connessione ad internet e senza necessità di abbonarsi a servizi.

Ovviamente i siti streaming che sono racchiusi in questa guida vengono spesso oscurati, visto che spesso sono al limite della legalità! Di conseguenza, questa guida verrà aggiornata mensilmente in modo da poter individuare i link corretti ai siti per vedere le gare di Formula 1 in diretta streaming.

Ricordiamo inoltre che questa guida è creata a solo scopo informativo e illustrativo. Scaricare e fruire di prodotti coperti da copyright è un reato e tuttotek.it non si assume alcuna responsabilità sull’uso illegale che vorrete fare di questi siti!

Migliori siti streaming Formula 1 gratis – Note di questo mese

Inizia un nuovo mese all’insegna della Formula 1. I siti presenti nella lista di seguito sono stati controllati e risultano funzionanti. Anche questo mese potrete decidere quali gare seguire, tifare per il vostro team del cuore e godere di tutto quello che riserva il campionato di corse più amato al mondo!

Migliori siti streaming Formula 1 gratis: qualche consiglio utile

Per usufruire dei siti streaming è necessario disporre di una buona connessione ad internet. Bisogna avere a disposizione una connessione abbastanza stabile e veloce per riprodurre video in tempo reale, altrimenti guardare la Formula 1 in diretta online potrebbe diventare quasi impossibile.

Una connessione ad internet lenta potrebbe generare continui caricamenti e interruzioni dello streaming. Per stare tranquilli dovreste optare per una connessione di ultima generazione a fibra ottica che, fra l’altro, vi fornirà diversi vantaggi. Ad esempio, se scaricate spesso tanti file torrent, magari dopo aver letto la nostra guida ai migliori siti torrent, oppure siete intenti a guardare qualche partita di calcio presso uno dei siti della nostra guida ai migliori siti streaming calcio, la fibra sarà per voi una salvezza!

Anche se allo stato attuale, finalmente, sul territorio è presente una buona copertura non tutte le città italiane sono coperte da connessioni internet sufficientemente veloci. Se volete farvi un’idea della copertura e delle qualità dei servizi internet nella vostra zona potete dare un’occhiata al nostro articolo come verificare copertura ADSL e fibra ottica nella tua zona. Così facendo, avrete tutte le carte in regola per usufruire al meglio dei siti streaming presenti in questa lista quando le gare non sono trasmesse in chiaro.

Migliori siti streaming Formula 1 gratis, a quali affidarsi?

Entriamo nel cuore della nostra guida, con la lista dei siti per vedere le gare in diretta online.

Sky Sport

Questo sito non ha bisogno di presentazioni: si tratta del sito ufficiale di SKY, e previo acquisto di un abbonamento, sarà possibile fruire in streaming di ogni gara partendo dal venerdì con le sessioni di prova e ogni possibile curiosità in merito. Non è gratuito ma lo abbiamo inserito in lista per completezza.

TV8 Differita

Altro sito che non ha bisogno di presentazioni. TV8 Differita è il servizio in streaming di TV8 che consente di vedere le gare in streaming anche dopo che queste si sono concluse. Ottimo qualora vi siate persi una gara, di quelle disponibili, a causa dell’orario!

VipLeague

Rivolto a moltissimi sport, VipLeague offre una pagina dedicata alla Formula 1 dove seguire ogni evento. Il link? Eccolo qui direttamente alla pagina di vostro interesse.

ifirstrowpt

Meno fornito di Vipleague, Ifirstrowpt offre una sezione dedicata al mondo motori dove trovare anche la Formula 1! Cosa state aspettando? Cliccate qui e avrete subito accesso alla vostra gara!

Migliori siti streaming Formula 1 gratis: la lista completa

Appuntamento al prossimo mese!

Non resta che darci appuntamento al prossimo mese con la nostra guida aggiornata, nel frattempo potete dare un’occhiata alla lista dei siti streaming per il campionato di MotoGP. Buona visione!