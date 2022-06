Migliori web agency italiane: la classifica | Giugno 2022

Sei alla ricerca delle migliori web agency d’Italia a cui affidare la realizzazione del tuo sito web o il futuro della visibilità online della tua attività? Abbiamo una buona notizia per te: stai leggendo l’articolo giusto!

La scelta della web agency è determinante per evitare non solo di sperperare prezioso denaro inutilmente ma anche per salvaguardare l’immagine della propria attività sul web.

Sono molti i casi tristemente noti di agenzie che, a causa di alcune leggerezze sicuramente dettate dall’inesperienza, hanno causato danni d’immagine ai propri clienti, che nel business reale si traducono in bruschi cali di fatturato che a volte ne causano anche il fallimento.

Purtroppo il web è pieno di aziende che si spacciano come migliori digital agency. Come si fa dunque a sapere quale web agency scegliere per partire al meglio?

In passato abbiamo già parlato delle caratteristiche che deve avere una buona agenzia web. In questo articolo riportiamo invece la lista delle migliori web agency italiane che secondo noi daranno il giusto boost alla tua attività!

1. Studio Samo – Migliori web agency italiane

Studio Samo è un’agenzia di comunicazione attiva dal 2005 divenuta famosa per essere stata l’organizzatrice del famoso evento Da Zero a SEO.

Le sue business unit sono la consulenza e la formazione. Oltre alla fruizione di servizi di web marketing di qualità, infatti, Studio Samo mette a disposizione una vera e propria web marketing academy a cui è possibile accedere pagando un abbonamento su base mensile, trimestrale o annuale.

All’interno dell’academy sono presenti molti corsi online di diversi argomenti: SEO, advertising, copywriting, ecc.. Ma tra i servizi di formazione di Studio Samo non mancano i famigerati corsi in aula o direttamente presso la sede della tua azienda.

Consigliamo Studio Samo se il tuo obiettivo è la formazione o la visibilità online.

Contatti Studio Samo:

2. Webhero – Migliori web agency italiane

Webhero è una web agency specializzata in SEO e Advertising per ecommerce e aziende. I suoi due fondatori David e Federico Giannicchi hanno totalmente un approccio analitico (grazie alla loro formazione e precedente esperienza in multinazionali) e data driven dove quello che conta è solo vendere per aumentare gli utili del cliente o portare più contatti possibili da poter gestire nella attività.

All’interno di Webhero e parlando con i ragazzi vi accorgerete subito che non si bada alle cosiddette Vanity Metrics, ovvero metriche utili solo per apparire interessanti agli occhi delle persone, ma si bada costantemente ai risultati tangibili.

Webhero ha sede a Roma ma ha clienti in tutta Italia e fornisce consulenza e docenze anche per Università e aziende di livello sia lato SEO che SEM.

Contatti Webhero:

3. I’m Evolution – Migliori web agency italiane

I’m Evolution s.r.l. è un’Agenzia SEO e Digital Marketing, fondata da Marco e Luca Bove nel 2003, con un focus sul Search Marketing, inteso come insieme di strategia e strumenti online finalizzati al raggiungimento di obiettivi concreti (in primis aumento dei profitti e lead generation).

I servizi di punta dell’agenzia sono la SEO (analisi scenario online, Audit SEO, posizionamento, ottimizzazione Seo on site e off site) e la Digital Advertising su motori di ricerca e social, focalizzata su turismo, e-commerce e settore aziendale. Offrono anche servizi di consulenza, formazione e ideazione di strategie di marketing a 360 gradi (local marketing, dem, marketing automation e molto altro).

Punto di forza di I’m Evolution è il team: professionisti esperti e certificati con un’attenzione particolare al lato umano. Il loro è un approccio basato sulla condivisione e sulla trasparenza, mai standardizzato: ogni cliente viene seguito in modo unico e specifico.

Ha sedi a Reggio Emilia e Lecce e segue clienti per il mercato italiano ed estero.

Contatti I’m Evolution:

4. SqueezeMind – Migliori web agency italiane

Un’altra web agency che ci sentiamo di consigliarvi è senza dubbio SqueezeMind, agenzia particolarmente nota per la realizzazione di siti web professionali, soprattutto in ambito WordPress dove sono specializzati nello sviluppo di temi e plugin custom.

SqueezeMind, infatti, non è la classica agenzia che si limita a fare il compitino. Già dalla fase preliminare al preventivo, si occupa di comprendere appieno le esigenze di un cliente con uno sguardo già rivolto al futuro dell’attività, per seguirlo passo passo nel raggiungimento dei suoi obiettivi.

Non riceverai mai da SqueezeMind un preventivo a porte chiuse senza prima aver fatto quantomeno un colloquio telefonico con loro.

L’obiettivo di SqueezeMind è la qualità. Per raggiungerlo effettua un filtro anche sul cliente. Diciamo che non è possibile rivolgersi a questa agenzia con un budget di appena 1000 euro. E non c’è da stupirsi: la qualità ha un costo ma molti benefici. In questo caso sarebbe più corretto definire il costo un investimento.

SqueezeMind non si occupa solo di sviluppo. Tra i servizi di web marketing che mette a disposizione per i clienti, come la consulenza SEO, link building e l’advertising, spiccano quello di SMS marketing e digital PR.

Sono in pochissime, infatti, le aziende in grado di dare larga visibilità ad un brand sfruttando canali alternativi. SqueezeMind è una di queste.

Consigliamo SqueezeMind per la realizzazione di software web professionali e performanti e per ottenere una migliore visibilità online.

Contatti SqueezeMind:

5. SEO Cube – Migliori web agency italiane

SEO Cube è l’agenzia SEO divenuta famosa per aver realizzato il software SEOZoom.

È una web agency specializzata in consulenze SEO, ossia volta a realizzare una strategia sul lungo termine per far ottenere ad un sito web migliori posizionamenti sui motori di ricerca, uno tra tutti Google.

Senza dubbio SEO Cube è tra le migliori agenzie SEO in Italia. Il loro software è utilizzato da oltre 25 mila aziende nel territorio nazionale che desiderano aumentare il traffico organico dei propri siti web o di quelli dei loro clienti.

Consigliamo SEO Cube per consulenze SEO avanzate dati gli oltre 10 anni di conoscenza del settore.

Contatti SEO Cube:

6. Studio Cappello – Migliori web agency italiane

Nella lista delle migliori web agency italiane non poteva che rientrare anche Studio Cappello. Trattasi, infatti, di una delle agenzie di web marketing tra le più certificate in Italia.

Anni addietro ha ottenuto dal Sole24Ore il premio come migliore web marketing agency nella categoria Imprese. Tra i servizi offerti ai suoi clienti spiccano quelli relativi al web marketing, ossia SEO, ADS, CRO, content marketing e web analytics.

Consigliamo Studio Cappello per richiedere consulenze di web marketing, in particolare in ambito e-commerce.

Contatti Studio Cappello:

7. Fattoretto srl – Migliori web agency italiane

La Fattoretto srl, che prende il nome dal suo CEO e fondatore Massimo Fattoretto, è un’altra SEO agency molto competente nel panorama italiano.

Agenzia attiva da oltre 15 anni e brand ambassador di SEMRush, uno dei SEO tool più utilizzati al mondo, offre la propria consulenza SEO a PMI e Multinazionali in diversi mercati mondiali, tra i quali USA, Inghilterra e Spagna.

Attivi nella SEO in prima persona, gestiscono oltre 150 portali con i quali monetizzano grazie alle affiliazioni ed al traffico organico dovuto ad attività di ottimizzazione del posizionamento sui motori.

Insomma un’ottima SEO agency per tutti coloro che intendono dare un forte risalto lato SEO alla propria attività online.

Contatti Fattoretto srl:

Non restare all’oscuro!

E con questo siamo giunti alla conclusione di questo nostro articolo sulle migliori web agency d’Italia, assolutamente non classificate in ordine di importanza.

Se hai altre valide agenzie web da segnalare, lascia un commento in fondo a questo articolo. Il tuo aiuto sarà sicuramente prezioso per chi come te ha bisogno di trovare la web agency perfetta per le proprie esigenze!