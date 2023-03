Recensione XNSPY: l’unica app di spionaggio che non sacrifica la privacy

Scopriamo oggi la recensione di XNSPY, l’unica app di spionaggio che non sacrifica la privacy. Analizziamo pregi e difetti

Un’app spia per il monitoraggio istantaneo può essere una parte integrante dell’arsenale di chiunque per proteggersi dalle minacce informatiche e dai pericoli online. Le aziende possono aiutare a proteggere i propri dati dallo sfruttamento e dalla cattiva condotta dei dipendenti utilizzando questo tipo di software unico. I genitori possono utilizzare il software di tracciamento per verificare che i propri figli non utilizzino in modo improprio i propri dispositivi.

Pertanto, le applicazioni di spionaggio sono estremamente utili nel clima instabile di oggi. Ma la maggior parte delle persone può passare un brutto momento durante l’utilizzo di queste app perché è stata derubata nell’acquistarne una che compromette la privacy. Conteneva malware che danneggiava il loro smartphone e creava scappatoie di sicurezza che rendevano il loro telefono inutile in termini di protezione dei dati.

Ma non tutte le app spia devono essere così. Oggi vedremo XNSPY, l’unica app di spionaggio che non sacrifica la privacy.

1. Funzionalità XNSPY

XNSPY è una potente app spia per telefoni per dispositivi Android e iOS con molte funzionalità avanzate. L’app estrae dati telefonici cruciali come geolocalizzazione, registri Wi-Fi, registri delle chiamate, cronologia web, messaggi di testo e messaggi istantanei (inclusi i messaggi eliminati).

Ha anche altre caratteristiche uniche come la registrazione ambientale, il controllo remoto e il blocco delle app wireless. L’app inizia a funzionare non appena viene installata sul dispositivo di destinazione. Ciò significa che questi punti dati vengono estratti automaticamente una volta che l’app è operativa. Ora esaminiamo in dettaglio alcune delle sue funzionalità avanzate.

1.1 Acquisizione del rumore ambientale

Gli utenti possono attivare il microfono dello smartphone monitorato e catturare il suono dal suo ambiente utilizzando la funzione di registrazione ambientale di XNSPY. Il microfono viene attivato in remoto e silenziosamente da XNSPY, che cattura il rumore di fondo come file audio e lo salva sul proprio account online.

La persona può trovare il file nella cartella Record Surround quando accede alla propria dashboard. È un’ottima funzionalità per ascoltare i rumori e tenere d’occhio l’ambiente circostante. Non ho avuto problemi con l’utilizzo della funzione e sono stato in grado di ascoltare l’ambiente circostante il dispositivo con perfetta chiarezza.

1.2 Registrazione dello schermo

Tutte le applicazioni dei social media possono essere monitorate dalla funzione Screen Record di XNSPY, che può essere utilizzata anche per acquisire conversazioni crittografate end-to-end. Attraverso la sua funzione di chat di esportazione, il software aggira il sistema di sicurezza della crittografia consentendo l’acquisizione di schermate da qualsiasi app di social media. Questi screenshot mostrano l’esperienza in-app dell’utente del telefono.

Gli screenshot di ogni interazione su tutte le principali applicazioni di social media sono disponibili qui. Questi includono YouTube, Instagram, Signal, WhatsApp, Snapchat e Telegram. Poiché le immagini di ciascuna app vengono immediatamente organizzate nelle schede corrispondenti, il suo funzionamento è semplice e intuitivo.

E non ho avuto problemi a localizzare gli screenshot del dispositivo di destinazione durante il tempo specifico richiesto. E questa funzione è molto ricercata in altre app spia che XNSPY ha eseguito bene.

1.3 Controllo remoto

Le funzionalità di controllo remoto dell’app spia per il monitoraggio istantaneo includono Record Surround, Wipe Phone, Lock Phone e Take Screenshot. Record Surround è una funzione di registrazione del suono ambientale che consente all’app di attivare in remoto il microfono di un telefono per ascoltare l’ambiente circostante. È la caratteristica che ho discusso in dettaglio in precedenza.

La funzione Wipe Phone rimuove tutti i dati del telefono, inclusi software, app, media condivisi, ecc. Ciò provoca il ripristino delle impostazioni di fabbrica del dispositivo. Blocca telefono bloccherà o sbloccherà da remoto il tuo dispositivo per te. E Take Screenshot catturerà uno screenshot del dispositivo quando premi il pulsante.

Queste funzionalità di controllo remoto rendono XNSPY un’ottima app per spiare il telefono per Android in quanto consente di controllare un dispositivo senza averlo vicino a te. Non ho notato alcun ritardo durante il funzionamento di queste funzionalità e i comandi sono stati eseguiti all’istante.

1.4 GeoFencing e Geotracking

Il tracker di geolocalizzazione di XNSPY consente agli utenti di visualizzare la posizione in tempo reale di un dispositivo target. Puoi anche visualizzare data/ora per ciascuna posizione e visualizzare anche la cronologia delle posizioni del dispositivo di destinazione.

Nel frattempo, il geofencing fa un ulteriore passo avanti in quanto è possibile definire un’area in modo che venga inviato un avviso all’account online del dispositivo quando entra o esce dalla sua posizione in tempo reale. Questo ti dice esattamente quando il dispositivo è entrato o uscito dalla posizione contrassegnata in modo da poter agire tempestivamente e rispondere rapidamente. Consente un monitoraggio accurato e azioni istantanee.

Durante la mia esperienza, tuttavia, l’interfaccia utente non mostrava la posizione esatta da cui contrassegnare l’area del geofence e dove impostare gli avvisi su ciascuna posizione geofence che avevo contrassegnato. Quindi ho dovuto scavare e scoprirlo dopo aver scavato a fondo nel menu contorto.

1.5 Controllo cronologia web

Un’altra potente funzionalità che ho trovato molto utile è stata il monitor della cronologia web dell’app. Questa funzione ti consente di tenere sotto controllo la cronologia di navigazione online di qualcuno anche se ha eliminato la cronologia del browser. Anche dopo essere stato rimosso dal dispositivo di destinazione, mostra ancora i dati della cronologia di navigazione perché trasferisce regolarmente i dati di navigazione online all’account personale dell’utente.

Poiché XNSPY aggira queste limitazioni, puoi anche esaminare i dati del browser e i weblog mentre il browser è in modalità di navigazione in incognito. Il software mostra anche tutti i siti Web visualizzati, la frequenza con cui sono stati visitati e l’ora e la data dell’ultima visita.

Inoltre, XNSPY visualizza le pagine Web preferite dell’utente con un segnalibro. È possibile utilizzare questi dati per determinare quali tipi di materiale vede il proprietario del telefono e per escludere siti Web potenzialmente dannosi. Utilizzando questa funzione, sono stato in grado di visualizzare tutti i collegamenti e le pagine Web che avevo visitato durante l’utilizzo dell’app e ha funzionato senza problemi di prestazioni o rallentamenti del telefono di destinazione.

Per conoscere altre funzionalità di spionaggio offerte da XNSPY, puoi visitare il sito Web ufficiale e scoprire quelle che meglio si adattano alle tue esigenze.

Ora che abbiamo esaminato le migliori funzionalità di XNSPY, diamo un’occhiata alla sua compatibilità, facilità d’uso, sicurezza e alcune cose che non mi sono piaciute.

2. Compatibilità

XNSPY è compatibile con dispositivi Android 4.0 e versioni successive e iOS 6.0+. E non ho avuto problemi a farlo funzionare sul mio Realme 10. Quindi, rispetto ad altre app spia che ho recensito, aveva un’elevata compatibilità con una moltitudine di dispositivi.

3. Prezzo

XNSPY è disponibile a partire da $ 7,5 al mese se scegli l’abbonamento annuale. È anche disponibile per $ 20 al mese e $ 36 al mese se scegli rispettivamente l’abbonamento trimestrale o un abbonamento di un mese.

4. Facilità d’uso

Parlando della mia esperienza personale, gli utenti sono scoraggiati dall’idea che l’app che vogliono acquistare sarà troppo complicata e la sua installazione richiederà molto tempo. Ciò è particolarmente vero per gli utenti privi di competenze tecniche. Ma ho trovato XNSPY abbastanza facile da usare e anche la sua installazione è stata rapida e facile da seguire.

5. Sicurezza

Ora arriva probabilmente la parte più cruciale della revisione: la sicurezza di XNSPY. Quando si utilizzano app di monitoraggio, esiste un rischio significativo che i dati raccolti vengano visualizzati da altri o venduti a operatori di marketing di terze parti per creare un quadro dei loro comportamenti. Viola la privacy e rappresenta un serio pericolo per la sicurezza.

Tuttavia, questo non è il caso di XNSPY perché l’URL attraverso il quale il cliente vede i dati estratti sul proprio account è crittografato da XNSPY, che mantiene i dati privati e non li conserva sui propri server per un tempo prolungato.

Inoltre, l’app supera tali falle di sicurezza perché viene testata a fondo prima del rilascio di un nuovo aggiornamento. Quindi questo dà a XNSPY un enorme vantaggio rispetto alla concorrenza.

Cose che non mi sono piaciute

Anche se l’app ha molti vantaggi, durante i miei test del programma ho riscontrato alcuni piccoli difetti. In primo luogo, sono stato costretto a pagare il prezzo intero per un mese di abbonamento perché non ero in grado di ottenere una prova gratuita del programma. L’azienda non rilascia licenze di prova per le recensioni e devi pagare di tasca tua, il che è un’enorme svista dell’azienda dal punto di vista giornalistico.

In secondo luogo, l’app richiede occasionalmente del tempo per sincronizzarsi con i server, il che potrebbe causare timeout della sessione e problemi di registrazione. Tuttavia, questo può essere facilmente risolto reinstallando il programma o aspettando che gli sviluppatori rilascino il prossimo aggiornamento che, si spera, risolva questi bug.

In conclusione

L’app era estremamente facile da usare e aveva funzionalità sorprendentemente utili che sono abbastanza versatili. Dopo aver tenuto a mente tutti questi fatti, motivo per cui nel complesso mi è piaciuto usare XNSPY. Anche se ha alcuni layout confusi mentre trova l’area georeferenziata e i suoi avvisi, la sua sicurezza e le sue funzionalità avanzate sono i suoi maggiori punti di forza secondo me.