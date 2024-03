Migliori volanti a trasmissione diretta per sim-racing | Marzo 2024

Un volante Direct Drive è proprio ciò che serve a tutti i giocatori professionisti degli e-sports (o per gli aspiranti) che cercano una sensazione realistica nella guida: in questa lista troverai i migliori volanti a trasmissione diretta per sim-racing

Se per caso i migliori volanti per PS5 non ti bastano e cerchi qualcosa di più, allora abbiamo la soluzione che fa al caso tuo. In questo articolo troverai i migliori volanti a trasmissione diretta (o Direct Drive, per usare un inglesismo). Questi volanti sono quello che servono ai giocatori professionisti per migliorare le loro abilità di guida, dando più realismo e feedback durante le partite. In questa guida troverai i 5 migliori volanti a trasmissione diretta.

Fanatec GT DD PRO | Migliori volanti a trasmissione diretta per sim-racing

il Fanatec GT DD PRO è ispirato proprio ai volanti del videogioco Gran Turismo ed è progettato appositamente per gli appassionati di simulazione. Questo volante ha un diametro di 28 cm ed è rivestito in pelle sintetica. Ha tutti i pulsanti di un controller della PlayStation e anche di più, con cinque interruttori divertenti, una striscia LED che indica il numero di giri e uno schermo OLED che visualizza i rapporti di trasmissione e altre informazioni. Il volante ha un sistema di ritorno di forza Direct Drive, che garantisce precisione e potenza, due palette magnetiche in plastica del menù Standard Tuning, che rende la guida facile anche ai principianti, e un sistema QuickRelease. La confezione comprende anche due pedali CSL in metallo ed è compatibile con le console Sony e Microsoft e per PC.

MOZA R21 | Migliori volanti a trasmissione diretta per sim-racing

Le MOZA R21 sono ideali per i giocatori professionisti. Anche sia disponibile anche per giocatori amatoriali, questo modello è principalmente usato dai team professionisti di F1. La base ha 21 Nm di coppia, ben superiore alla media- La risoluzione del force feedback della base MOZA R21 è davvero notevole e offre una sensazione diverso da quello che fornisce una ruota con ingranaggi o a cinghia. Grazie al suo motore ad alte prestazioni, il MOZA R21 offre anche maggiori dettagli rispetto alle sue controparti. L'angolo di rotazione è illimitato, il che dona un grandissimo vantaggio in corsa. La base è compatibile solo per PC ed è sicuramente destinato ai piloti con più esperienza.

Fanatec Podium DD2 | Migliori volanti a trasmissione diretta per sim-racing

La Fanatec Podium DD2 è uno dei migliori prodotti originali Fanatec. Dichiara una coppia massima di 25 Nm e una minima di 20 in corsa, offrendo così un livello di forza e dettaglio molto potente grazie al feedback. Il Podium DD2 ha anche altre funzioni: un versatile display OLED che mostra le informazioni sulle impostazioni del volante, dati sul froce feedback, la temperatura della ruota, i dati del motore e molto altro. Oltre a essere compatibile con tutti i prodotti Fanatec, il Podium DD2 è compatibile anche con le console Xbox Series X/S, Xbox One e PC.

Simucube 2 Pro | Migliori volanti a trasmissione diretta per sim-racing

Il Simucube 2 Pro ha un motore a trasmissione diretta con una coppia massima di 25 Nm, il che significa che c'è un incredibile ritorno di forza con livelli superiori di sensibilità e reattività. Simucube ha lavorato molto anche sulla riduzione dell'ondulazione della coppia, il cogging e la grana. Questi sforzi rendono questa base davvero fluida. Il modello è realizzato con materiali di alta qualità e ha una finitura in metallo anodizzato, con un sistema di sgancio rapido e una funzione di volante senza fili, ciò permette ai giocatori di collegare il volante alla base senza attaccare fili.

SimXperience AccuForce Pro V2 | Migliori volanti a trasmissione diretta per sim-racing

Diversamente da molti volanti Direct Drive, l'AccuForce Pro V2 utilizza un motore passo-passo ibrido con una coppia di 13 Nm. Questo significa che la qualità del force feedback è un po' meno raffinata rispetto ad altri volanti più prestanti, ma è comunque molto fluida e offre livelli di dettaglio davvero ottimi. Anche se è un'opzione economica, l'AccuForce Pro V2 ha una caratteristica che molti altri volanti non hanno: è supportato dal software SimXperience Sim Commander 4, che consente di passare velocemente da un'impostazione del volante all'altra. L'AccuForce è dotato inoltre di un volante rivestito in Alcantra con paddle regolabili in fibra di carbonio e per finire una pulsantiera con 12 pulsanti, oltre a quello per il clacson al centro del cerchio.

In questa guida ti abbiamo elencato tutti i volanti adatti a ogni esigenza, che tu sia un giocatore esperto, oppure semplicemente un principiante che cerca solo una simulazione di guida realistica. I migliori volanti a trasmissione diretta quindi sono:

