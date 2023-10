In attesa dell’arrivo di Marvel’s Spider-Man 2, vogliamo ripercorrere con voi, in questo riassunto, i punti salienti della storia del primo capitolo e dello spin-off su Miles Morales: mettetevi comodi, sarà un lungo viaggio

Tra i titoli più attesi di ottobre troviamo sicuramente Marvel’s Spider-Man 2 di Insomniac Games, la nuova esclusiva di casa Sony che arriverà domani, 20 ottobre, in esclusiva PlayStation 5. Ve ne abbiamo ampiamente parlato nella nostra recensione completa, che potete trovare cliccando qui, e ne siamo rimasti davvero entusiasti, nonostante alcune cose da rimettere in sesto in un probabilissimo terzo capitolo del franchise. In occasione dell’uscita, però, abbiamo deciso di ripercorrere con voi gli avvenimenti dei due capitoli precedenti: Marvel’s Spider-Man (2018) e Marvel’s Spider-Man: Miles Morales (2020). Sedetevi, sarà un gran bel viaggio.

Marvel’s Spider-Man: da Fisk… | Marvel’s Spider-Man 2: il punto della storia, ecco un riassunto!

Il primo Marvel’s Spider-Man inizia con un giovanissimo Peter Parker, alter-ego di Spider-Man, che collabora con l’agente di polizia Yuri Watanabe per far arrestare il supercriminale Wilson Fisk. Il ragazzo vive con la sua amatissima zia May e collabora con il dottor Octo Octavius e, ragazze (e ragazzi, perché no!) è attualmente single, visto che si è lasciato con Mary Jane Watson per… differenze di vedute. Dicevamo, il giovane Uomo-Ragno ha raccolta abbastanza prove per far arrestare Fisk, che viene dunque ufficialmente incarcerato nel Raft, il carcere di massima sicurezza, dove conoscerà altri grandi amici di Spider-Man, i supercriminali Electro, Rapture, Scorpion e Rhino.

Nel mentre, Peter inizia ad indagare su una rapina in una casa d’aste contenente opere d’arte legate a Fisk e, in questa occasione, reincontra Mary Jane, giovanissima giornalista che si è infiltrata per denunciare le azioni di Fisk. Proprio nel corso di questa rapina, alcuni uomini che indossano delle strane maschere attaccano l’edificio per recuperare del materiale legato al “Respiro del Diavolo“. Che cosa sia lo scopriremo più tardi.

… ai demoni… | Marvel’s Spider-Man 2: il punto della storia, ecco un riassunto!

Chi sono questi misteriosi uomini e che cosa vogliono? Peter e Mary Jane, nonostante i rapporti freddini, iniziano ad indagare insieme sulla rapina alla casa d’aste e, nel frattempo, giungono a un nome: “i Demoni”. Alcune informazioni le ricevono da Martin Li, il direttore del F.E.A.S.T., che avverte anche Peter di non interferire coi loro piani. Nel frattempo, le rapine ad opera dei Demoni nei confronti delle proprietà di Fisk continuano e Spider-Man unisce le forze con l’ufficiale di polizia Jefferson Davis per affrontarli. Davis è un uomo molto ammirato dai cittadini di New York per il suo forte senso del dovere ed è invitato all’evento di rielezione di Osborn insieme a sua moglie Rio, il figlio Miles, Peter e Mary Jane.

… Martin li? | Marvel’s Spider-Man 2: il punto della storia, ecco un riassunto!

Nel corso dell’evento, Osborn riceve una chiamata di minaccia anonima e fugge, mentre poco dopo i Demoni attaccano seminando il caos e uccidendo alcune persone, fra cui lo stesso Davis. In questa occasione, Peter scopre che il leader dei demoni è proprio Martin Li, l’amatissimo direttore del F.E.A.S.T., che ha un alter ego malvagio chiamato Mister Negative. Nelle settimane successive, Miles inizia a frequentare proprio il F.E.A.S.T. per superare il lutto del padre e stringe una bella amicizia con Peter, mentre Osborn assume Silver Sable, capo della Salbe International, per sistemare i Demoni e fargli da guardia del corpo.

Nel mentre si scopre qualcosa in più su Martin Li, in particolare il suo eterno rancore verso Osborn per la morte dei suoi genitori e il suo vero scopo. Il “Respiro del Diavolo” è infatti un’arma biologica, piuttosto pericolosa, sviluppata proprio dalla Oscorp che la vuole utilizzare per trovare una cura a diversi tipi di malattie. Inevitabilmente, Li riesce a rubarla e si allea con il Dottor Octopus, ex Octavius, con cui forma un gruppo di supercriminali chiamato The Sinister Six insieme a Rapture, Electro, Scorpio e Rhino. Che gruppo!

The end…? | Marvel’s Spider-Man 2: il punto della storia, ecco un riassunto!

I sei sconfiggono facilmente Spider-Man, se non altro per la forza dei numeri, ed Octavius in persona rilascia il Respiro del Diavolo a Times Square infettando molte persone, inclusa May. Peter riesce a sconfiggere i primi quattro dei Sinistri (Rapture, Electro, Rhino e Scorpion), mentre Mari Jane scopre che la Oscorp è già al lavoro per un antidoto al Respiro del Diavolo che doveva essere, in realtà, un tentativo di cura per Harry Osborn, figlio del magnate colpito da una grave malattia.

Nel finale del primo Marvel’s Spider-Man, Peter sconfigge Octavius in cima alla torre della Oscorp, che gli rivela anche di aver saputo della sua vera identità. Peter corre dunque al F.E.A.S.T. con una dose di antidoto, ma scopre che non è sufficiente a curare tutti ed è dunque costretto a prendere una scelta: salvare May e condannare a morte tutti gli altri, oppure dare l’antidoto agli scienziati per produrne a sufficienza per tutti i malati. Peter sceglie ovviamente quest’ultima opzione e la sua amata zia muore. Nelle scene finali, Peter è tornato con Mary Jane, la Sable lascia New York e Osborn abbandona la campagna elettorale per prendersi cura di suo figlio con un… simbionte? Ah, e anche Miles ora ha dei poteri.

Miles Morales

Si passa dunque a Marvel’s Spider-Man Miles Morales, che è ambientato un anno dopo il finale del primo capitolo. Miles si è trasferito ad Harlem con la madre e sta ancora elaborando la morte di suo padre. Nel corso dell’ultimo anno è stato affiancato da Peter in alcune missioni ed è già noto alla popolazione di New York, anche se viene spesso considerato solo un assistente del ragno. Miles scopre anche di possedere poteri particolari, che rinomina “Venom”, che gli consente di generare bioelettricità. Con questa abilità, riesce a sconfiggere un Rhino impazzito che aveva devastato New York e ferito Peter.

Considerando le capacità del suo “collega”, Peter decide di prendersi una vacanza con Mary Jane e lascia la città in mano al giovane. Ovviamente le cose non andranno affatto lisce, e Miles si ritroverà a dover fronteggiare diverse avversità, prima fra tutte un’organizzazione criminale chiamata Underground. Nel corso di un evento natalizio Miles ritrova in amicizia Phin Mason, una giovane donna cresciuta insieme a lui, ma con cui aveva perso i contatti. Un altro amico di Miles, Ganke, costruisce un nuovo costume e crea un’app, l’Amichevole Spider-Man di Quartiere (ASMQ), tramite cui Miles riceve richieste dai cittadini di New York, tra cui, anche suo zio Aaron Davis… alias Prowler, un criminale.

Tinkerer, Prowler e una lunga serie di doppiogiochisti | Marvel’s Spider-Man 2: il punto della storia, ecco un riassunto!

I membri dell’Underground attaccano Harlem nel corso di un comizio di Rio, la madre di Miles, con l’obiettivo di rubare il Nuform, un potente materiale energetico. In quest’occasione, Miles si scontra con Tinkerer, il capo dell’Underground, creando devastazione nella città. A seguito di questi eventi, che hanno scosso di molto anche la psiche di Miles, che si sente inevitabilmente inadeguato al ruolo di responsabilità che Peter gli ha lasciato, il giovane si allea con Prowler per scoprire qualcosa in più sugli obiettivi dell’Underground. Dopo essersi infiltrato nell’organizzazione, il ragazzo si trova costretto a rivelare la sua vera identità a Phin, che è in realtà Tinkerer stessa.

Altro personaggio doppiogiochista si rivela essere anche Aaron, che ha in realtà spiato Phin tramite Miles su ordine si Simon Krieger, l’uomo a capo dell’azienda che ha creato il Nuform e che lo ha reso pericoloso, con l’obiettivo di farlo esplodere se il piano di Phin e dell’Underground avesse avuto successo. Zio e nipote si alleano e sconfiggono un Rhino potenziato dal Nuform, ma, mentre Miles cerca di far desistere Phin dal continuare, viene ferito. Si scopre che la giovane cerca vendetta per suo fratello Rick, che aveva cercato di sabotare il progetto Nuform e fu inevitabilmente ucciso da Krieger.

Un sacrificio necessario | Marvel’s Spider-Man 2: il punto della storia, ecco un riassunto!

Nel finale, Phin desiste e chiede a Miles di far esplodere il più in alto possibile il Nuform per non creare danni ad Harlem. Un gesto che però le costa la vita, mentre Miles, pur gravemente ferito, sopravvive e viene riconosciuto dalla popolazione locale come lo “Spider-Man di Harlem”. Nelle scene finali, Krieger e le sue azioni vengono ufficialmente alla luce, Peter e Miles continuano a collaborare per il bene di New York e, infine, vediamo nuovamente Harry Osborn in coma farmacologico mantenuto in vita dalle tecnologie di suo padre.

Ci siamo!

Wow, che viaggio! Questo era un riassunto più veloce possibile di tutti gli eventi di Marvel’s Spider-Man e di Marvel’s Spider-Man Miles Morales, in attesa del secondo capitolo che finalmente arriverà disponibile per tutti, su PlayStation 5, proprio domani. Fateci sapere se lo acquisterete qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi congiliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!