F1 GP USA: programma, orari diretta TV Sky e TV8

IManca veramente poco al GP degli USA di F1 e in questo articolo andremo a vedere gli orari della diretta TV su Sky e TV8

Torna la F1 e questa volta, dopo il caldo infernale del Qatar che ha messo a dura prova tutti i piloti, si vola oltre oceano con tappa Austin. Il circuito americano sarà sede del prossimo evento, con i suoi 5.513 m e le 20 curve che lo compongono. Questo tracciato è famoso anche per i suoi dislivelli, con una differenza di altitudine pari a ben 41 m. Gli ingegneri hanno preso spunto da alcune fra le più famose curve degli altri circuiti per renderlo quanto più tecnico possibile e la carreggiata così ampia permette ai piloti di avere traiettorie diverse. Prima di vedere quale sarà il programma relativo al GP degli USA di F1 e gli orari della diretta TV di Sky e TV8, facciamo il punto della situazione.

I campioni mondiali piloti e costruttori sono ormai stati dichiarati, con una Red Bull che ha fatto il colpaccio anche quest’anno portandosi a casa i due trofei grazie a un ottimo Max Verstappen. Il pilota olandese si è aggiudicato il titolo piloti nella Sprint Race di sabato, con un secondo posto alle spalle di un eccellente Oscar Piastri.

Super Max però non si è lasciato scappare l’appuntamento più importante dell’evento, piazzando la sua RB19 al primo posto nella gara. Alle sue spalle le due McLaren di Piastri e Norris a chiudere il podio. Quarto posto per un George Russell, insieme alla sua Mercedes, veramente stratosferico capace di un’assurda rimonta dopo l’incidente alla prima curva con il compagno di squadra Lewis Hamilton. Chiude la top 5 Charles Leclerc con l’unica Ferrari che ha preso il via alla gara.

Programma e orari diretta TV Sky e TV8 del GP degli USA di F1

Venerdì 20 ottobre : ore 19:30 unica sessione di prove libere ore 23:00 qualifiche valide per domenica (in differita su TV8 sabato alle 22:00)

: Sabato 21 ottobre : ore 19:30 qualifiche valide per la Sprint Race (in differita su TV8 alle 23:30) ore 00:00 Sprint Race (in differita su TV8 alle 01:30)

: Domenica 22 ottobre : ore 21:00 gara (in differita su TV8 alle 22:30)

Potrete seguire tutto l'evento in diretta su Sky o su NOW, la piattaforma digitale della società.

