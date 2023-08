Scopriamo insieme, in questa breve guida, la lista trofei completa di Atlas Fallen, il nuovo titolo di Deck13 che ha deciso di abbandonare l’ambito dei soulslike per spostarsi verso qualcosa di più… ambizioso

Che Deck13 avesse un lato debole per i soulslike lo sapevamo già, e ce lo hanno dimostrato con produzioni come The Surge (e successivo sequel) e Lords of the Fallen. Con Atlas Fallen, uscito da pochissimo su PS5, Xbox Series X | S e PC hanno voluto discostarsi dal genere, proponendo un action comunque derivativo, ma che abbandona quasi totalmente gli elementi soulslike e che punta ad essere molto più vicino ai AAA più blasonati, senza ovviamente raggiungerne il livello anche per semplice mancanza di budget. Ve ne parleremo presto, in una recensione dedicata, oggi spostiamo il focus e ci dedichiamo al semplice completismo. Vediamo insieme la lista trofei completa!

Prima di iniziare

La lista trofei completa di Atlas Fallen consta di 37 statuette totali, di cui 22 di bronzo, 10 d’argento, 4 d’oro e l’immancabile trofeo di platino. Come spesso accade, nel caso di queste guide, vi ricordiamo che nonostante le descrizioni dei trofei siano esclusivamente quelle ufficiali date dagli sviluppatori, queste potrebbero comunque contenere spoiler riguardanti la trama. Per questo motivo, sconsigliamo di continuare la lettura a tutti coloro che non vogliono ricevere alcun tipo di anticipazione su Atlas Fallen. Detto questo, iniziamo!

La prima parte dei trofei di bronzo | Atlas Fallen: ecco la lista trofei completa!

Iniziamo con la prima metà delle statuette di bronzo:

Fuga : Completa il Sentiero per scivolamento su sabbia

: Completa il Sentiero per scivolamento su sabbia In cerca di alleati : Scopri il nascondiglio dei cavalieri

: Scopri il nascondiglio dei cavalieri Alleati potenti : Conquista la fiducia dei cavalieri

: Conquista la fiducia dei cavalieri La Calma prima della Tempesta : Fai ingresso nelle Terre oscure

: Fai ingresso nelle Terre oscure All’attacco : Interrompi il rituale di Thelos

: Interrompi il rituale di Thelos Un assaggio d’ira : Sconfiggi la Furia del Guardiano per la prima volta

: Sconfiggi la Furia del Guardiano per la prima volta Il mentore : Trova il prigioniero nelle Terre selvagge e parlaci

: Trova il prigioniero nelle Terre selvagge e parlaci Trinità : Acquisisci tutte le armi

: Acquisisci tutte le armi All’avventura : Percorri 42.195 km scivolando sulla sabbia

: Percorri 42.195 km scivolando sulla sabbia In volo : Fluttua in aria 60 secondi di seguito

: Fluttua in aria 60 secondi di seguito Tributi di Caladrias: Raccogli 10.000 tributi in totale

La seconda parte dei trofei di bronzo | Atlas Fallen: ecco la lista trofei completa!

Terminiamo le statuette di bronzo con la seconda metà:

Colpo d’Essenza : Distruggi con una Barra Impeto piena

: Distruggi con una Barra Impeto piena Distruggili tutti : Distruggi 4 spettri in un sol colpo

: Distruggi 4 spettri in un sol colpo Gran bazar : Hai trovato il venditore ambulante in 6 luoghi diversi

: Hai trovato il venditore ambulante in 6 luoghi diversi Preparazione massima : Sblocca il terzo e ultimo potenziamento di un’armatura

: Sblocca il terzo e ultimo potenziamento di un’armatura In gran stile : Tingi un’armatura per la prima volta

: Tingi un’armatura per la prima volta Erudizione : Ottieni 30 oggetti della storia

: Ottieni 30 oggetti della storia Eccolo qua : Ottieni un tesoro seguendo un animale

: Ottieni un tesoro seguendo un animale Alchimista : Potenzia una Pietra di Essenza al rango 7

: Potenzia una Pietra di Essenza al rango 7 Collezione di pietre : Ottieni 25 Pietre di Essenza

: Ottieni 25 Pietre di Essenza Collezionista : Colleziona un totale di 50 artefatti vendibili

: Colleziona un totale di 50 artefatti vendibili Storia di una Regina: Trova i ricordi registrati della Regina

I trofei d’argento | Atlas Fallen: ecco la lista trofei completa!

Proseguiamo con i trofei d’argento:

Ammazzadèi : Finisci il gioco

: Finisci il gioco Campo libero : Elimina tutte le torri di osservazione nel gioco

: Elimina tutte le torri di osservazione nel gioco Fucinatura : Trova tutte le incudini

: Trova tutte le incudini Frammenti da portare : Ottieni tutti i frammenti di potenziamento

: Ottieni tutti i frammenti di potenziamento Specialista della Distruzione : Elimina 50 spettri distruggendoli

: Elimina 50 spettri distruggendoli Vittoria impeccabile : Elimina uno spettro colossale senza subire danni

: Elimina uno spettro colossale senza subire danni Falso dio : Distruggi tutti gli altari di Thelos

: Distruggi tutti gli altari di Thelos Detonazione : Elimina un Dispersore con le sue stesse mine

: Elimina un Dispersore con le sue stesse mine Eleganza : Trova tutti gli oggetti cosmetici

: Trova tutti gli oggetti cosmetici Alpinista: Trova 20 punti di osservazione

I trofei d’oro e il trofeo di platino | Atlas Fallen: ecco la lista trofei completa!

Ci avviciniamo alla fine con le quattro statuette d’oro:

Carnefice : Elimina tutti gli spettri élite

: Elimina tutti gli spettri élite L’abito fa il monaco : Ottieni tutte le armature

: Ottieni tutte le armature Voglio tutto : Sblocca e potenzia al massimo tutti i vantaggi

: Sblocca e potenzia al massimo tutti i vantaggi Ciò che luccica: Ottieni tutte le mappe del tesoro e tutti i tesori

Infine, scopriamo il titolo del trofeo di platino di Atlas Fallen:

Atlas Fallen: Sblocca tutti i trofei

