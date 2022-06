Recensione Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge

In questa recensione vi parleremo di Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, il picchiaduro a scorrimento delle Tartarughe Ninja sviluppato da Tribute Games

Se siete nati negli anni 80 vi ricorderete sicuramente delle Teenage Mutant Ninja Turtles. Queste iconiche tartarughe hanno ottenuto una grandissima popolarità grazie alla serie animata e nel tempo sono riuscite a ritagliarsi il proprio posto nella cultura pop.

Nel corso del tempo sono stati pubblicati numerosi videogiochi dedicati alle Tartarughe Ninja e anche dopo tutti questi anni sembra che il brand non abbia intenzione di separarsi dal mondo videoludico. Recentemente infatti è stato rilasciato Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, un picchiaduro a scorrimento sviluppato da Tribute Games, e in questa recensione ve ne parleremo nel dettaglio.

Tartarughe Ninja alla riscossa

In Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge i fan del brand avranno la possibilità di rivivere le emozioni tipiche della serie animata grazie alla modalità storia. In questa avventura i giocatori avranno il compito di fermare l’ennesimo piano malvagio di Shredder e per farlo dovranno affrontare un gran numero di livelli pieni zeppi di citazioni. Nel corso della storia storia infatti potrete rivedere tanti personaggi iconici che hanno caratterizzato il brand e anche tante location molto presenti all’interno della serie. La cura prestata nell’allestire i livelli con gli elementi più amati dai fan delle Tartarughe Ninja è davvero maniacale e contribuisce a rendere molto più interessanti i classici percorsi lineari tipici dei picchiaduro a scorrimento.

I livelli del gioco inoltre si distinguono ulteriormente anche grazie ad un gran numero di sfide. In ogni missione del gioco avrete infatti la possibilità di completare tre diverse challenge che contribuiranno ad incrementare il vostro punteggio complessivo. La maggior parte delle sfide saranno molto semplici e potranno essere completate facilmente anche durante la vostra prima partita, ma altre invece risultano molto più complicate e potrebbero costringervi a rigiocare i livelli più volte. La rigiocabilità inoltre è aumentata anche dalla presenza di numerosi personaggi da salvare e collezionabili nascosti. Anche questi segreti contribuiranno ad aumentare il vostro punteggio e per trovarli tutti dovrete setacciare a fondo ogni singolo livello del gioco.

La squadra al completo – Recensione Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge

In Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge avrete la possibilità di controllare ben sei diversi personaggi (più uno sbloccabile): Leonardo, Michelangelo, Raffaello, Donatello, April, il Maestro Splinter e Casey Jones. Tutti questi combattenti si contraddistinguono per delle statistiche molto diverse tra loro, ma per quanto riguarda le mosse disponibili invece saranno praticamente identici. Ogni personaggio infatti potrà utilizzare una combo a terra, degli attacchi in salto, una presa e diversi colpi speciali.

Questo sistema di combattimento è fin troppo banale e potrebbe annoiare alcuni giocatori, ma nonostante la sua semplicità è comunque in grado di brillare grazie al multiplayer. Shredder’s Revenge infatti è giocabile in cooperativa fino a sei giocatori e questo, oltre a rendere complessivamente tutta l’esperienza molto più divertente, vi permetterà anche di accedere ad alcune spettacolari mosse di squadra. Anche questi attacchi non sono particolarmente complessi, ma di sicuro sono estremamente soddisfacenti da utilizzare.

Arte anni 80 – Recensione Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge

Guardando anche solo un breve trailer di Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge è impossibile non notare l’altissima qualità della pixel art utilizzata. Sia gli elementi che compongono i livelli che i personaggi sono realizzati con una cura incredibile che sicuramente riuscirà a colpire anche chi non apprezza particolarmente questo stile artistico. Come se non bastasse poi la pixel art del gioco viene ulteriormente valorizzata grazie alle animazioni, anch’esse estremamente curate e bellissime da vedere. Infine ci teniamo a sottolineare anche la grande qualità della colonna sonora. Tutti i brani che potrete ascoltare durante le vostre partite saranno sempre perfettamente in linea con lo stile delle Tartarughe Ninja e non sfigurerebbero affatto all’interno di un episodio della serie.

Per quanto riguarda il comparto tecnico invece non c’è molto da dire. Nel corso della nostra prova (avvenuta su PS5) non abbiamo riscontrato alcun problema degno di nota. Il framerate è rimasto sempre molto stabile anche durante i momenti più concitati e durante le nostre partite non ci siamo mai imbattuti in bug o glitch di alcun tipo.

Conclusioni

Adesso è arrivato finalmente il punto della nostra recensione in cui tiriamo le somme su Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge. L’ultimo titolo di Tribute Games e Dotemu prende gli elementi classici dei picchiaduro a scorrimento e li mischia con le Tartarughe Ninja per creare un prodotto estremamente valido e nostalgico.

I tanti livelli presenti nel gioco sono caratterizzati dalla presenza di sfide e numerose citazioni alla serie animata delle TMNT e, per quanto semplice, il sistema di combattimento classico riesce ad essere estremamente divertente durante le sessioni multigiocatore. Tutti questi aspetti inoltre sono sorretti da degli ottimi comparti tecnici e artistici. Insomma, a conti fatti Shredder’s Revenge è un ottimo titolo che può essere amato sia da chi è fan solamente delle Tartarughe Ninja che da chi invece apprezza unicamente il gameplay dei picchiaduro a scorrimento.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge è disponibile ora per PC, PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One e Xbox Series X | S. Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci sempre qui su tuttoteK. Inoltre, in caso vogliate acquistare il gioco ad un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata al catalogo di Instant Gaming.