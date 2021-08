Back 4 Blood: la beta del gioco è un successo a (quasi) sei cifre su Steam

I redivivi zombi sono tornati per avere un altro po’ di sangue, ma i giocatori su Steam li hanno accolti nella beta di Back 4 Blood

Ad un seguito spirituale di Left 4 Dead non si dice mai di no, e stando ai dati di Steam sono stati in tanti ad accogliere il gioco se la beta di Back 4 Blood ha raggiunto simili cifre. Alludiamo a quasi centomila giocatori connessi in simultanea, il che è praticamente folle se contiamo che non si tratta di un test aperto a tutti. Quest’ultimo è infatti previsto questo giovedì, il 12 agosto. Gli zombi ci terranno compagnia (e ci terranno col fiato sospeso) per tutto il weekend di Ferragosto. La fame di horror da parte dei fan dei morti viventi di Valve è tangibile, e Warner Bros. sembra essersi regolata di conseguenza.

Impronte (insanguinate) di un gioco di successo: la beta di Back 4 Blood spopola su Steam

Se consideriamo che il gioco si è piazzato ottavo nella top ten dei titoli più giocati su Steam, la versione beta di Back 4 Blood ha riscosso un successo fuori da ogni parametro. Se volete le cifre esatte, non si parla di meno di 98.024 se è attendibile il picco di “sabato sera” (fusi orari permettendo). Vantando la concorrenza titoli del calibro di nientemeno che Team Fortress 2, dunque, la sopravvivenza di WB Games sembra avere tutte le carte in regola per sfondare.

Con questo non vogliamo dire che il gioco sia stato esente da problemi, in particolar modo per quanto concerne i server. Quest ultimi hanno infatti riscontrato dei problemi a causa dei quali alcuni giocatori non hanno potuto effettuare l’accesso. Inoltre, a quanto pare alcuni zombi hanno utilizzato insulti razziali nei loro dialoghi, ma stando ad un chiarimento del publisher si è trattato solo della erronea e simultanea riproduzione di due audio differenti. Il numero dei giocatori è sceso a “solo” 75.000, quindi le premesse sono ottime in vista dell’uscita autunnale del gioco.

