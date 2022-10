Master Detective Archives: RAIN CODE, svelati nuovi dettagli da Spike Chunsoft

Tramite comunicato stampa, Spike Chunsoft ha svelato nuovi interessanti dettagli riguardanti trama, personaggi e gameplay di Master Detective Archives: RAIN CODE, scopriamoli insieme in questo articolo dedicato

Spike Chunsoft è un’azienda che si sta via via sempre più facendo conoscere in occidente, e non solo come publisher. Se infatti, originariamente, veniva riconosciuta esclusivamente per la serie di Visual Novel investigative Danganronpa, arrivate lo scorso anno anche su Nintendo Switch in un pacchetto chiamato Decadence, recentemente vi abbiamo parlato del tie-in di Made in Abyss da loro pubblicato, non andato poi così felicemente, ma che è comunque un punto di partenza per pensare di fare qualcosa in più. Negli scorsi mesi, però, l’azienda ha annunciato, per buona pace di tutti coloro che volevano un nuovo Danganronpa, Master Detective Archives: RAIN CODE.

Sulla falsa riga di ciò che è stato Danganronpa (ed infatti i creatori sono gli stessi), Master Detective Archives: RAIN CODE è una Visual Novel con elementi investigativi e con protagonista Yuma, un detective affetto da amnesia. Tramite comunicato stampa, nelle scorse ore Spike Chunsoft ha svelato molti nuovi dettagli in merito al gioco, sull’ambientazione, i personaggi, le meccaniche di gameplay ed altri elementi di base. Il gioco è ambientato a Kanai Ward, una stramba città in cui cade costantemente pioggia. Suddivisa in diverse aree, ciascuna con una diversa atmosfera, Kanai Ward è anche la base di una megacorporazione, cresciuta proprio parallelamente allo sviluppo della città. Non da molto però Kanai Ward è finita sotto il controllo di questa megacorporazione, quindi il governo non riesce a funzionare correttamente e, a causa dell’isolamento, c’è interferenza con il mondo esterno. Nessuno può opporsi alla megacorporazione, e molti misteri rimangono insoluti.

Yuma è il nostro amnesico protagonista, con un passato oscuro, ma in possesso di documenti che indicano che è stato mandato a Kanai Ward come un detective ancora in addestramento. Manca di fiducia in se stesso e si lamenta spesso, ma ha un forte senso di giustizia e cerca di aiutare chiunque ne abbia bisogno. C’è poi la Shinigami, una Dea della Morte inviata a tormentare Yuma. Di solito appare nella sua forma spiritica, visibile soltanto a Yoma, ma nel Mystery Labyrinth cambia in forma umanoide trasformandosi in una ragazza dai lunghi capelli rosa.

Ad accompagnare Yuma e la Shinigami ci sono i Master Detectives, esperti nell’investigazione criminale e ciascuno dotato di abilità particolari che permettono loro di ottenere informazioni e prove che alle persone comuni non direbbero nulla. Insieme a Yuma, prenderanno a carico i casi più difficili di Kanai Ward. La città è completamente in 3D e potrà essere esplorata liberamente, visitando diverse ambientazioni, fra cui proprio le scene del crimine, per raccogliere prove e condurre interrogatori. Il Mystery Labyrinth, invece, è un mondo parallelo al reale che racchiude i misteri della realtà, in cui dovremo risolvere puzzle più o meno complessi per carpire la verità.

Nel Mystery Labyrinth dovremo confrontarci con i Mystery Phantoms in scontri chiamati Reasoning Death Matches, che saranno probabilmente simili ai vari Trials dei Danganronpa. I Mystery Phantoms sono la rappresentazione del volere della persona che sta cercando di insabbiare il caso e di impedire che la verità venga a galla. In un Reasoning Death Match è fondamentale scovare le contraddizioni e, nel frattempo, schivare le dichiarazioni dei Mystery Phantom. Questi ultimi appaiono sotto forma di personaggi nel gioco, ma la persona rappresentata non è necessariamente il colpevole. Potrebbe benissimo essere qualcun altro, con qualche altro obiettivo, ad insabbiare il caso e a coprire il colpevole.

Questi, per ora, sono tutti i dettagli che Spike Chunsoft ha rivelato su Master Detective Archives: RAIN CODE. Il gioco arriverà nella primavera del 2023 su Nintendo Switch.