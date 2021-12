Recensione Danganronpa Decadence: Welcome (back) to Despair!

Scopriamo insieme, in questa recensione di Danganronpa Decadence, i motivi per cui questa nuova collection è quanto di meno volevamo dal “ritorno” della serie di Spike Chunsoft

Chi non ha giocato la serie di Danganronpa si è probabilmente perso una delle Visual Novel con elementi investigativi più interessanti, versatili e sorprendenti degli ultimi dieci anni. E, straordinariamente parlando per un prodotto del genere, ha avuto anche un discreto successo in occidente, con i suoi tre capitoli principali, uno spin-off TPS e ben due serie anime andate in onda contemporaneamente e che narravano risvolti diversi dell’intricata lore. Un franchise, insomma, che ha messo Spike Chunsoft sulla bocca di tutti gli appassionati per anni e che ha creato una cerchia di irriducibili fan che stanno ancora aspettando qualcosa di nuovo da parte dell’azienda. Chi vi scrive, si pone proprio fra gli irriducibili.

Proprio per questo motivo, quando nel coro dell’E3 2021 abbiamo visto apparire Monokuma sullo schermo, il cuore è andato in fibrillazione… prima di scoprire che sì, Danganronpa Decadence è un’altra collection del franchise, con qualche novità. Questa versione, uscita lo scorso 3 dicembre su Nintendo Switch, include i tre capitoli principali della serie, Danganronpa: Trigger Happy Havoc, Danganronpa 2: Goldbye Despair e Danganronpa V3: Killing Harmony in versione Anniversary Edition. Al tutto è stato aggiunto Danganronpa S: Ultimate Summer Camp, un gioco da tavolo ispirato al minigame presente in V3, espanso all’ennesima potenza e con elementi gatcha. Grande escluso: Ultimate Despair Girls, peccato. Mettetevi comodi e prendetevi qualcosa di caldo da bere: benvenuti alla recensione di Danganronpa Decadence.

Beautiful Days

Partiamo da un presupposto: non vogliamo discutere nel dettaglio la storia e la lore dei tre titoli principali del franchise di Danganronpa, perché la nostra filosofia è quella di rendere ogni recensione il più spoiler-free possibile. Questo è ancor più amplificato dal fatto che la serie di Spike Chunsoft è interamente basata sulla narrativa, che a conti fatti è fra le più estrose, stravaganti e interessanti si siano viste nel genere in tutti questi anni. Ci troviamo, in generale, a vivere la storia di tre diversi gruppi di studenti adolescenti intrappolati nel mortale gioco messo in campo da Monokuma, l’iconico orso bicolore che da sempre è il volto e inquietante mascotte della serie.

Per sopravvivere al gioco e riuscire ad uscirne, i protagonisti saranno mentalmente “costretti” ad uccidere uno dei compagni e sperare di farla franca, senza essere scoperti dagli altri. Ad ogni delitto, che inevitabilmente avrà risvolti narrativi anche riguardanti la lore del gioco, il protagonista del capitolo specifico dovrà girare per le varie mappe disponibili alla ricerca di indizi, che andranno poi portati nei Class Trial. Nel corso di questi Processi, tutti i personaggi saranno messi l’uno contro l’altro in battaglie votate alla logica e alle capacità investigative: un verdetto sbagliato vuol dire la morte di tutti, tranne che del colpevole.

Class Trial | Recensione Danganronpa Decadence

Ogni Class Trial sarà costituito da una lunga serie di minigiochi, tutti piuttosto variegati e intriganti, specialmente nel terzo capitolo dove c’è un ottimo bilanciamento fra difficoltà generale e diversificazione fra i vari minigame. La meccanica principale in tutti e tre i giochi è quella di mirare alle incongruenze nelle parole degli altri protagonisti e “sparare” (letteralmente) la verità in faccia ai bugiardi, ma non mancano altri minigiochi strutturalmente diversi, come una versione modificata de “L’impiccato” (dannatissimo) o le corse ad ostacoli. Il livello di difficoltà, in Decadence, è esattamente lo stesso degli originali, non essendo minimamente stato intaccato il gameplay (essendo, a tutti gli effetti, una semplice Remastered) ed è settato verso il basso in Trigger Happy Havoc, schizza verso l’alto in Goodbye Despair per tornare ad equilibrarsi in Killing Harmony. Un sali e scendi che, vissuto a distanza di anni, ancora fa innervosire.

E i Danganronpa procedono così, in lunghe sessioni di dialoghi e testi narrativi tipici delle Visual Novel, inframezzati da momenti esplorativi e di ricerca di indizi nelle varie aree di gioco. Ogni capitolo si chiuderà poi con il Class Trial e la scoperta del colpevole del delitto (anche perché, se sbaglierete verdetto, sarà Game Over). Un buon ritmo di gioco e la capacità di mantenere alto il livello di interesse del giocatore sono alla base dei titoli Spike Chunsoft, che spiccarono, ai tempi, più per la narrativa e le facezie sceneggiative (fra cui spiccano personaggi davvero iconici) che per il gameplay vero e proprio. Quest’ultimo è stato decisamente affinato dalla perla grezza che era il primo capitolo per arrivare al V3 che è la sintesi perfetta di ciò che Danganronpa è e sarà sempre.

Beautiful Deaths | Recensione Danganronpa Decadence

Abbiamo parlato in generale dei tre titoli originali, ma questa in questa recensione vogliamo analizzare maggiormente cos’è Danganronpa Decadence e perché, occhio, non ce la sentiamo di consigliarla a chi la serie non la conosce e men che meno ai fan. Andiamo per gradi. In apertura abbiamo già spiegato che i tre titoli sono proposti nella versione Anniversary Edition, versioni rimasterizzate e corrette degli originali e che dovrebbero aver eliminato le incongruenze tecniche di titoli che ormai sono usciti diversi anni fa. Lo hanno fatto? No, decisamente no.

Questa versione per Nintendo Switch della serie di Danganronpa è piagata dalla classica manovrabilità pessima del personaggio, che sembra scorrere su binari non troppo sicuri nell’esplorazione delle varie mappe, specialmente in Trigger Happy Havoc. Avere la sensazione di starli nuovamente giocando su PlayStation Vita, quando esistono ottimi porting su PC e sulle console ammiraglie della scorsa generazione, è davvero un peccato e fa pensare che quest’edizione sia stata fatta velocemente e senza grande cura del dettaglio.

Il frame rate ballerino non migliora questa sensazione: tutti e tre i giochi hanno pesanti cali di FPS nelle fasi di esplorazione (con maggiore enfasi durante i movimenti di camera, già legnosi), specialmente in modalità portatile, quella di elezione se pensiamo al genere di appartenenza. Completano il giro glitch grafici di varia natura, l’eliminazione (letterale) di alcuni effetti grafici e sonori che da sempre caratterizzano la serie, una risoluzione pessima dei filmati e otteniamo la ricetta perfetta della remastered che “non doveva venire così”.

Versailles Burning at the Stage Witch Hunt Preparations | Recensione Danganronpa Decadence

Qualche parola su Danganronpa S: Ultimate Summer Camp, la vera e propria aggiunta di questa versione. Il titolo riprende il board game presente in Danganronpa V3: Killing Harmony e lo amplia sia per meccaniche sia per longevità, conferendogli lo status di spin-off standalone vero e proprio. Ci viene posto davanti un tabellone su cui la nostra pedina, uno dei personaggi della serie, potrà spostarsi per 50 giorni totali seguendo i passi dettati dal dado, fortificarsi in termini di statistiche, combattere con i mostri di Monokuma e trovare oggetti.

Quel che più piacerà ai fan della serie è decisamente la possibilità di assistere a bunter di dialoghi impossibili negli altri giochi, in quanto avvengono fra personaggi di capitoli diversi. Niente che vada ad ampliare la già complessa narrativa di Danganronpa, questo è certo, ma è quella buona dose di fanservice che tutti volevamo per festeggiare il decimo anniversario di una serie che ha fatto la storia delle Visual Novel. C’è però un elemento, anche in Danganronpa S, che ci ha fatto fortemente storcere il naso, ma che una volta capita l’essenza del titolo dai trailer, ci aspettavamo già: la presenza di micotransazioni.

Ultimate Summer Camp ha una forte componente gacha, tramite la quale, all’interno del gioco, potrete “pescare” da delle macchinette apposite (quelle che nei capitoli principali davano i Regali per aumentare l’affinità con gli altri personaggi) altre versioni dei protagonisti di rarità via via sempre più elevata. Per poter pescare, dovrete portare a termine molte partite per ottenere le monete di gioco più rare e che fanno funzionare le macchinette più “accessoriate”, oppure… acquistare il tutto con valuta reale. Peccato.

Punishment Rocket!

In definitiva, per chiudere questa recensione, a chi consigliamo Danganronpa Decadence? Sicuramente non ai nuovi arrivati e ai curiosi, perché esistono porting decisamente migliori e più curati sia su PC sia su console della scorsa generazione. Questa versione su Nintendo Switch si porta dietro tutte le legnosità dei capitoli originali, aggiungendo magagne tecniche non da poco e un Danganronpa S che potrà sembrare simpatico, ma che vi regalerà giusto qualche partita da inframezzare alla narrativa estesa ed interessante degli altri capitoli e altri soldi da spendere, qualora cadiate nel baratro della componente gatcha. Se siete fan della prima ora, invece, rispolverate PlayStation Vita e rigiocateli lì.

6.3 Hope/Despair Punti a favore Rivivere la narrativa di Danganronpa è sempre un piacere

Rivivere la narrativa di Danganronpa è sempre un piacere Una delle migliori serie di Visual Novel di sempre

Una delle migliori serie di Visual Novel di sempre Personaggi iconici, momenti indimenticabili

Personaggi iconici, momenti indimenticabili Danganronpa S è un'aggiunta gradevole... Punti a sfavore ... se non fosse piagato dalle micotransazioni

... se non fosse piagato dalle micotransazioni Porting scadente e pigro

Porting scadente e pigro Evidenti problemi tecnici, specialmente in modalità portatile