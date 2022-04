Xbox Game Pass: un rumor parla di un Piano Famiglia

Oramai, dati alla mano, possiamo dire che l’Xbox Game Pass sta andando molto bene per Microsoft, che ha registrato milioni di abbonati, ma un rumor pare indicare che le novità non siano finite

L’Xbox Game Pass ha infatti superato la straordinaria cifra dei 25 milioni di abbonati e Microsoft non potrebbe essere più contenta di così! Ovviamente questa sua “posizione” va un po’ in conflitto con le offerte dei rivali Sony (grazie al suo PS Plus) e Nintendo (come ad esempio il servizio di Nintendo Switch Online particolarmente orientato al retrogaming), ma un rumor sembra suggerire che sia in arrivo un Family Plan. Vediamo dunque di capirci un po’ meglio!

Xbox Game Pass: che il Piano Famiglia sia in arrivo già quest’anno?

Dopo la “cantonata” presa con Resident Evil in terra polacca, Xbox Game Pass ha deciso di tornare subito in pista e cambiare le carte in tavola. Infatti non era ancora presente un piano famiglia per condividere un abbonamento tra più utenti, fino ad ora, come suggerisce un recente rumor.

Stando ad alcune fonti affidabili, poi prendete sempre la notizia con le dovute pinze, è stato lo stesso Jez Corden di Windows Central a dichiarare che un Piano Famiglia dovrebbe arrivare entro quest’anno. Si potrà dunque giocare in cinque, anche insieme o separatamente a seconda delle situazione, accedendo ad una intera libreria di giochi!

Al momento non è ancora stato rivelato se il Piano Famiglia sarà orientato anche al mondo PC, quanto dovrebbe venire a costare e la data ufficiale. Trattandosi sempre di un rumor invitiamo alla “prudenza”, ma pare già che tale servizio dovrebbe risultare più economico rispetto ad un acquisto di più account separatamente.

Ad ogni modo, mentre aspettiamo di vedere se tali voci si verificheranno, che ne dite di arricchire la vostra collezione di capolavori videoludici, retrò e non, andando a recuperare dei titoli simili al miglior prezzo di sempre? Se siete interessati, cliccate qui, mentre, per essere costantemente aggiornati sul grande mondo dei videogiochi di ieri e di oggi, rimanete con noi qui su tuttoteK!