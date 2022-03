Resident Evil Village: l’Xbox Game Pass è stato un errore

Resident Evil Village è l’ultimo capitolo di una delle saghe horror più in voga negli ultimi anni, ma a quanto pare, metterlo sull’Xbox Game Pass è stato un errore non da poco

I fan di tutto il mondo, soprattutto quelli provenienti dalle parti di Varsavia e dintorni, si sono sorpresi non poco vedento che Resident Evil Village (qui c’è la nostra recensione approfondita) è apparso per un momento sull’Xbox Store polacco rendendosi perciò disponibile per Xbox Game Pass. Ma, indovinate, a quanto pare è stato un errore! Vediamo dunque di capirci un po’ meglio.

Resident Evil Village: dopo l’errore arriva la correzione

La questione riguardante la presenza di Resident Evil Village su Xbox Game Pass sembra essere stata “risolta”, ancora una volta, su Twitter. Qui è stato lo stesso Larry “Major Nelson” Hyrb di Xbox a chiarire su come si sia stato un errore aggiungendo che il gioco è stato rimosso e, al momento, portarlo su Game Pass non è nei piani per il futuro.

Insomma, una gran bella cantonata, non c’è che dire! Ricordiamo inoltre che, prima del lancio effettivo del gioco lo scorso anno, si era già dibattuto se inserirlo all’interno degli abbonamenti di Game Pass e Stadia Pro mettendo il tutto nero su bianco.

This was an error with how a discount for the title was displayed in the Microsoft Store and has since been corrected. There are no current plans to bring Resident Evil Village to Game Pass — Larry Hryb 🇺🇦 (@majornelson) March 28, 2022

Stando ad una clausola, infatti, il gioco avrebbe dovuto essere presente in formato digitale solo un anno dopo l’uscita del gioco e non prima. Ma ora la palla passa alla Capcom (famosa anche per la saga di Street Fighter, Ghosts ‘n Goblins e tanti altri ancora che tutti noi ben conosciamo) e speriamo che possa “rimediare” a questo errore il più presto possibile. Per il momento “accontentatevi” di giocarlo in maniera tradizionale su PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One, Google Stadia e PC.

Ad ogni modo, mentre aspettiamo di vedere come evolve la situazione