Nintendo Switch Online: nuovi giochi in arrivo a fine marzo?

Potremmo ricevere nuovi giochi a fine marzo, stando alla manutenzione prevista per il servizio Nintendo Switch Online nei prossimi giorni

Se il bot di Twitter espressamente progettato per segnalare i periodi di manutenzione della Grande N ha visto giusto anche stavolta, per la fine di marzo potremmo vedere nuovi giochi nel palinsesto retrò di Nintendo Switch Online. Le app di NES e SNES saranno infatti messe in panchina la notte tra giovedì e venerdì. Nell’ora italiana, questo si traduce in un periodo di pausa forzata tra le tre e le quattro di notte. Spesso e volentieri il colosso di Kyoto vieta l’accesso alle librerie di retrogaming per la console ibrida in vista dell’aggiunta di giochi, ed è per questo che ora ci si aspetta il cosiddetto shadow drop.

Nintendo Switch Online: possibilità di nuovi giochi NES e SNES a fine marzo

L’ultima volta che le due app disponibili per gli iscritti al servizio Nintendo Switch Online di base (appunto NES e SNES) sono finite temporaneamente offline è stato per l’aggiunta di EarthBound ed EarthBound Beginnings al termine dell’ultimo fenomenale Direct, e non dubitiamo di poter salutare il mese di marzo con altrettanto entusiasmo. I fan più attenti stanno già ricollegando altre aggiunte ai cataloghi alle rispettive manutenzioni. Ad esempio, il 20 gennaio l’app di Nintendo 64 (esclusiva agli iscritti al pacchetto aggiuntivo) ha ricevuto Banjo-Kazooie in seguito al relativo downtime.

[Maintenance Scheduled] Maintenance has been scheduled for “Super Nintendo Entertainment System™ – Nintendo Switch Online” on 31 Mar from 00:55 UTC to 02:00 UTC.#Maintenance #NintendoSwitch pic.twitter.com/cNPzyBx9tq — NinStatusBot (@NinStatusBot) March 30, 2022

Il tweet qui sopra, a cui alludevamo nell’incipit, ci riporta alla mente le coincidenze analoghe a questa. L’altra app esclusiva al servizio premium, quella per Sega Mega Drive, è rimasta ferma il 16 dicembre scorso. Alla ripartenza, i giocatori hanno ricevuto ToeJam & Earl, Altered Beast, Dynamite Headdy, Sword of Vermillion e Thunder Force II. Insomma, anche con il primo di aprile all’orizzonte ci sono tutti i presupposti per aspettarci qualche delizia nel catalogo NES e nella sua controparte per SNES. E a rischio di sembrare capricciosi, ci sovviene di osservare che sarebbe ora.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate del semi-rumor? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.