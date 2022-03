PS Plus Aprile 2022: annunciati i giochi gratis PS4 e PS5

Con il mese d’aprile alle porte, sono stati finalmente annunciati i giochi gratis per PS4 e PS5 che accompagneranno gli utenti abbonati al PS Plus

Superata l’ultima settimana di marzo, si può finalmente dire che la primavera è realmente giunta, e con essa anche diverse importanti novità: negli scorsi mesi si vociferava riguardo un certo progetto dal nome di Spartacus, portatore di una rivoluzione del servizio PS Plus, la quale lo avrebbe condotto a una “fusione” con lo streaming di PS Now. E a quanto pare, questi rumor erano piuttosto esatti: nella giornata di ieri Sony ha infine svelato un nuovo tipo di PS Plus, che va a suddividersi in tre livelli distinti, ognuno con i propri benefici (che potrete andare ad approfondire nell’articolo dedicato) e che entrerà in vigore a partire da giugno. Questo significa che, almeno per i prossimi mesi, il PS Plus non subirà variazioni di alcun genere alle sue feature o al suo prezzo, dunque come al solito anche ad aprile verranno dati a tutti gli utenti abbonati dei nuovi giochi PS4 e PS5. Ma bando alle ciance, andiamo a vedere quali saranno.

Le nuove aggiunte

Come abbiamo detto, ad aprile non avremo ancora il piacere di provare le feature dei tre livelli del nuovo PS Plus, ma in ogni caso si potrà comunque godere dei giochi gratuiti per PS4 e PS5 offerti periodicamente da PlayStation. A marzo ci sono stati diversi titoli interessanti, tra cui Team Sonic Racing, Ark Survival Evolved, Ghost of Tsushima: Legends e Ghostrunner, e a partire da inizio aprile essi saranno rimpiazzati da altri giochi, che saranno: Hood Outlaws & Legends, Slay The Spire, Spongebob: Battle for Bikini Bottom. Continuate a leggere le prossime righe per approfondire nel dettaglio di che genere di giochi si tratta.

Hood Outlaws & Legends – PS Plus aprile 2022: i giochi gratis PS4 e PS5

Il PS Plus di aprile presenta già da subito un gioco che potrebbe risultare piuttosto divertente da giocare con la compagnia dei propri amici (a patto che essi possiedano una PS4 o PS5). Ambientato in un mondo medievale e prevedibilmente molto brutale, all’interno di un regno spietato e senza controllo, Hood Outlaws & Legends è un titolo multiplayer PvPvE comparabile a giochi come Payday, dove ribelli e furfanti si combatteranno fra loro per reclamare un po’ di gloria, derubando il governo tiranno ed oppressore. Le partite a cui ci si unirà presenteranno due squadre da quattro giocatori ciascuna, dove ogni partecipante dovrà trovare il modo per rubare un prezioso tesoro, preoccupandosi non solo di ciò che potrebbe star architettando la squadra nemica, ma anche dell’intervento della IA artificiale che controllerà i nemici.

Slay The Spire – PS Plus aprile 2022: i giochi gratis PS4 e PS5

Se invece non siete particolarmente in vena di lanciarvi in un altro gioco multiplayer, o preferite qualcosa di più “stimolante” e tattico a cui giocare, non disperate: nel PS Plus sarà presente anche un titolo piuttosto apprezzato sia dalla critica che dai videogiocatori, uscito nel 2019 su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e mobile (ma non ancora presente su PS5). Si tratta di Slay The Spire, un geniale titolo di deckbuilding, che si unisce a delle meccaniche da RPG roguelite. Il gioco non segue una trama ben precisa, ed è incentrato sulla costruzione del proprio deck per avanzare tra i vari combattimenti. Ma le azioni che si andranno a compiere, alla fine di tutto punteranno a un solo scopo: l’eterno ciclo del dungeon crawling.

Spongebob: Battle for Bikini Bottom – PS Plus aprile 2022: i giochi gratis PS4 e PS5

Ultimo nel nostro elenco dei giochi PS Plus di aprile per PS4 e PS5, Spongebob: Battle for Bikini Bottom è il remake dello stesso gioco platformer uscito ormai nel lontano 2003. Il titolo originale è considerato un classico intramontabile del periodo, ma la sua riedizione rilasciata nel 2020 non ha ottenuto la stessa accoglienza. Ad ogni modo, si tratta comunque di un titolo piuttosto simpatico per chi vuole rivivere le avventure di Spongebob sulle console più nuove.

In mano il controller

Questi erano dunque i giochi per PS4 e PS5 aggiunti sul PS Plus nel mese di aprile. Essi saranno ufficialmente disponibili una volta giunto il 5 aprile, e rimarranno gratuitamente scaricabili per tutti gli utenti abbonati al servizio fino al mese di maggio. Non si tratta di titoli estremamente esaltanti, ma essendo fruibili in via del tutto gratuita potranno comunque fare da ottimo passatempo nel caso non si sappia a cosa giocare durante il prossimo mese.

