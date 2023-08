A scuola di game design: parte 6, Goichi Suda

Se Hideki Kamiya trasuda uno stile solo, Goichi Suda ne trasuda 51: scopriamo un altro irriverente volto del game design nipponico

Certo, con Shigeru Miyamoto e Yoshiaki Koizumi come volti primari del game design targato Nintendo, l’innovazione cinematografica di Hideo Kojima e Hironobu Sakaguchi pare quasi iconoclasta al confronto: nulla di più falso, come avete visto l’altroieri con Hideki Kamiya e scoprirete oggi con Goichi Suda. Detto anche Suda51 per un gioco di parole (“Go” è la pronuncia nipponica del cinque, così come “Ichi” equivale al nostrano uno), questo designer è stato descritto come il David Lynch dei videogiochi. O il Quentin Tarantino nipponico. Spesso e volentieri, nelle sue opere gli archetipi videoludici fanno i conti con la decostruzione: ovvero lo scontro crudo con le convenzioni della durissima realtà. Tenetevi forte: quello di oggi non è un viaggio, ma un trip!

Quand’è meglio non chiedere | A scuola di game design con Goichi Suda

Nato a Ueda nell’Honshū il 2 gennaio 1968, Goichi Suda si è trasferito a Tokyo una volta raggiunta la maggiore età, sognando da sempre il game design. Non ha mai parlato molto della sua giovinezza nella prefettura di Nagano, ma ha sempre detestato viverci e non ha avuto una relazione molto sana con la famiglia. Oltre ai videogiochi, ha lavorato anche in un’agenzia funebre, occupandosi però più delle composizioni floreali per le esequie. Per il resto, ha lavorato come designer dei volantini pubblicitari di SEGA. Con l’incoraggiamento della moglie ha puntato sull’industria videoludica: il colloquio con Atlus è stato infruttuoso, mentre Human Entertainment gli ha dato una chance. E caso vuole che Human (nota anche per Clock Tower) abbia dato i natali a Fire Pro Wrestling: un tipo di lotta, quello sul ring, per il quale Suda51 ha un eterno pallino.

Suda’s mother changed his identity after the divorce. He used to be called Goichi Kobayashi, which was his father’s name. When he was seven years old, he took back his mother’s name, Suda. — Dreamboum (@Dreamboum) March 9, 2021

Iniziare col botto | A scuola di game design con Goichi Suda

Dopo i complimenti di Human per la direzione di Super Fire Pro Wrestling III nel 1993, gli è stato offerto di fare anche da sceneggiatore per il seguito, Super Fire Pro Wresting Special del 1994. Un gioco noto ancora oggi per la trama cupa: il wrestler sacrifica la vita privata in favore di quella sul ring, ritrovandosi ad aver perso tutto per una cintura. L’ormai famigerato finale consiste in una semplice inquadratura esterna della casa, seguita da un colpo di pistola inequivocabile. Più tardi, Suda51 si occupa delle avventure Twilight Syndrome (horror suprannaturale) e Moonlight Syndrome (horror psicologico), guadagnandosi al contempo fama e controversie per aver fatto uccidere il protagonista del secondo gioco. Notate un pattern?

Il salto della cicala | A scuola di game design con Goichi Suda

Dopo aver lasciato Human Entertainment nel 1998 (a ragion veduta: la software house avrebbe dichiarato bancarotta l’anno dopo), Suda51 fonda Grasshopper Manufacture. Il debutto da solista del game designer è con The Silver Case su PlayStation, nel 1999, con ASCII Entertainment a fare da publisher. Gestire Grasshopper ha messo sulle spalle di Goichi Suda la responsabilità di retribuire tutti i suoi sottoposti. Dopo il successo della visual novel, su PS2 esce (grazie a Victor Interactive Software, dopo il forfait di ASCII) Flower, Sun, and Rain, avventura grafica ripubblicata da Grasshopper anni dopo anche su Nintendo DS (esportandola così fuori dal Giappone). Sempre su PS2, il survival horror Michigan: Report from Hell sarebbe diventato l’ultimo progetto prima che Capcom desse a Suda51 un palcoscenico mainstream.

Cinque “esclusive” e sette assassini | A scuola di game design con Goichi Suda

Sappiamo benissimo che, dei Capcom Five, l’unico gioco rimasto effettivamente esclusivo a Nintendo GameCube sarebbe stato P.N.03. Ad ogni modo, per uno di essi Shinji Mikami (di cui abbiamo parlato brevemente con Hideki Kamiya l’altroieri) voleva dare a Goichi Suda carta bianca: il progetto, incentrato sulle sette manifestazioni fisiche del misterioso Harman Smith, ha reso famoso il game designer anche al di fuori della terra del Sol Levante. Di suo, Killer7 non ha idee di gameplay particolarmente rivoluzionarie: si tratta di un rail shooter, con elementi da sparatutto in prima persona in presenza di nemici veri e propri. Naturalmente, la costante resta la decostruzione: sovvertire le aspettative dei giocatori, dalla trama intricata allo schema di controlli volutamente anticonvenzionale.

Mobbasta con gli eroi | A scuola di game design con Goichi Suda

Se volete una discussione più approfondita su No More Heroes, abbiamo buone notizie per voi: il sottoscritto lo ha recensito tempo addietro. Nel grande mosaico che è la carriera di Suda51, però, il gioco ha corroborato ulteriormente la già ragguardevole fama del game designer in occidente. Nato su Wii, questo titolo deve il suo iniziale concepimento al fatto che Goichi Suda sia stato tra i primi a sapere dell’hardware. Sebbene condivida dei temi con Killer7, la storia di Travis Touchdown vanta una trama più scanzonata in quanto adatta al contesto immaginato dal visionario creatore. Vero: l’idea primaria, in fatto di gameplay, era quella di creare un buon gioco con una simulazione realistica della spada. Ma perché non ribaltare anche i blasonati open world di Rockstar mostrando città semivuote, con un perdente come protagonista che finanzia le sue manie di grandezza con lavori umilianti interpretati con minigiochi volutamente noiosi, nel frattempo?

Deleghe e deliri | A scuola di game design con Goichi Suda

In seguito, Suda51 si è piazzato sui sedili posteriori come supervisore. Non che si noti la differenza, come si è visto in No More Heroes: Desperate Struggle (più diretto e snellito nel gameplay, ma anche più sovversivo nella trama) e nei giochi a seguire. Con Shinji Mikami crea per Electronic Arts Shadows of the Damned, tuttora noto per le palesi allusioni sessuali nel trailer di presentazione (fidatevi) in cui il cacciatore di demoni messicano Garcia Hotspur e la sua pistola vivente Johnson (anni prima di High on Life!) si avventurano tra i demoni per salvare la ragazza Paula. I sogni febbrili proseguono con Lollipop Chainsaw (una cheerleader armata di motosega e la testa vivente del fidanzato sopravvivono in un’apocalisse zombi; il gioco vanta l’input di James Gunn), Black Knight Sword (un metroidvania dove è lo sfondo a muoversi e non il protagonista) e Killer is Dead (un hack and slash stiloso, forse il più “normale”).

Featuring | A scuola di game design con Goichi Suda

Il ritorno sulla sedia da regista avviene con due episodi di No More Heroes: lo spinoff semi-indie Travis Strikes Again e il capitolo conclusivo No More Heroes III, entrambi attualmente esclusive Nintendo Switch. Oltre alla farina del suo sacco, Suda51 ha diretto per Bandai Namco Blood+: One Night Kiss e Samurai Champloo: Sidetracked. E come abbiamo menzionato poco fa, ha trovato uno spirito affine in James Gunn nella coproduzione internazionale di Lollipop Chainsaw. Suda ha anche partecipato alla compilation Guild01 per Nintendo 3DS, con Yoot Saito, Yasumi Matsuno e Yoshiyuki Hirai. Il titolo sviluppato da Suda51, Liberation Maiden, è stato pubblicato su eShop in autonomia. Inoltre il game designer ha contribuito anche per Fatal Frame: Mask of the Lunar Eclipse (sviluppato come coproduzione tra Tecmo Koei, Grasshopper e Nintendo). Anche i cortometraggi Short Peace, ispirati alla storia del Giappone, sono opera sua, così come il radiodramma Sdatcher, adattamento di Snatcher sviluppato con Kojima.

Anarchia portami via | A scuola di game design con Goichi Suda

Nelle sue interviste, Suda51 definisce “punk” il suo approccio al game design. Il suo scopo è quello di evitare la ridondanza, preferendo invece mettere in discussione le convenzioni di ogni genere quanto più spesso possibile. Il suo autore preferito è Franz Kafka, lo scrittore tedesco noto per la combinazione tra il mondano e il surreale (uno su tutti, La Metamorfosi). Non a caso, Shadows of the Damned è nato come adattamento nipponico de Il Castello, romanzo incompiuto dell’autore (originariamente intitolato Kurayami). Similarmente, la premessa di Lollipop Chainsaw è un rimando amorevole a Buffy l’Ammazzavampiri. La cultura popolare, in generale, gioca un ruolo fondamentale, come ad esempio la musica: molte sono le citazioni ai gruppi rock, come gli Stranglers e la loro canzone… No More Heroes.

Tematiche | A scuola di game design con Goichi Suda

La coesistenza (pacifica o meno che sia) di quattro elementi è la ricetta perfetta per un titolo targato Suda51: umorismo, temi cupi, violenza e sesualità. Il concetto di morte impone un contesto più ragionato, ed è questo a definire molti dei personaggi giocabili (come gli assassini di No More Heroes e Killer7). Nel cast, tutti devono avere un motivo per lottare o morire; una fissazione, questa, dovuta all’esperienza presso le pompe funebri. La sessualità, sebbene presente, non è mai il fulcro di un’esperienza: Suda vuole evitare di venire associato prevalentemente a questo. Anche la psicologia criminale viene messa al microscopio: un tema ricorrente è quello di persone in conflitto tra loro a causa di opinioni equamente valide.

Altri elementi ricorrenti | A scuola di game design con Goichi Suda

L’estetica dei luchador messicani è un altro evergreen di Suda51. Ironicamente, nonostante certe tematiche opprimenti da lui affrontate, il game designer detesta l’horror, motivo per il quale in Moonlight Syndrome ha avvicinato l’esperienza ai dettami più normali del thriller. Nonostante ciò, le teste mozzate fanno capolino abbastanza spesso. Aspettatevi citazioni a Batman spesso e volentieri, oltre a dialoghi occasionalmente frammentari. Il concetto di universo condiviso, reso mainstream a livello cinematografico dai film dei Marvel Studios, è un elemento comune per diversi titoli. Infine, è possibile che alcuni edifici abbiano nomi bizzarri, come gli appartamenti Typhoon di The Silver Case o il condominio Celtic di Killer7.

Genio e sregolatezza

Abbiamo parlato di autori sovversivi nelle nostre precedenti puntate dedicate al game design, ma non si era vista una verve così dichiaratamente iconoclasta prima che parlassimo di Goichi Suda. È la tappa obbligata del percorso di ogni forma d’arte: con le idee dei pionieri vengono automaticamente anche coloro che le mettono in discussione. Si tratta di competizione; sta a voi decidere se solo a livello commerciale o anche (e, si spera, soprattutto) artistico. Confrontare le idee porta ogni ambiente, inevitabilmente, ad evolversi. Quello videoludico non è diverso. Il riscontro è ciò a cui dobbiamo nuove trovate narrative, e dove non arrivano queste ultime verranno concezioni con cui rivoluzionare invece il gameplay. E l’innovazione, col tempo, diventa tradizione. Una tela multicolore di varietà, che rende il mondo videoludico un potenziale paradiso per tutti.

Ora sta a voi dirci la vostra: se vi dicessimo che abbiamo dedicato trenta guide al suo ultimo gioco, sapreste dirci di chi parleremo settimana prossima?