GhostWire: Tokyo, un leak svela data, combattimenti, storia ed altro

Un leak comparso in rete ha svelato molteplici dettagli di GhostWire: Tokyo, tra cui data di uscita, meccaniche dei combattimenti, storia e molto altro

Secondo quanto confermato ufficialmente, GhostWire: Tokyo dovrebbe debuttare sul mercato nei primi mesi del 2022, ma a dispetto di un lancio così ravvicinato, informazioni più in merito stanno latitando come non mai. Vi avevamo parlato di un ipotetico evento proprio dedicato al titolo in arrivo su PC e PS5, che dovrebbe fare luce su tale dettaglio, ma al di là di questo all’orizzonte non si vede ancora alcunchè. A smuovere le acque, pertanto, ci ha pensato un leak, che avrebbe svelato numerosi dettagli relativi alla produzione Tango Gameworks, tra cui data di uscita, meccanica dei combattimenti, storia e molto altro.

GhostWire: Tokyo, un leak rivela la data di uscita e tanti nuovi dettagli

Il colpevole di questo succoso reveal è un articolo pubblicato in anticipo (tramite ResetEra), all’interno del quale viene indicato il prossimo 24 di Marzo come giorno di debutto ufficiale del titolo. Il dato risulterebbe molto attendibile, in quanto coinciderebbe con quello comparso recentemente all’interno della pagina del PlayStation Store dedicata alla produzione.

Non sono mancati, inoltre, dettagli relativi al gameplay ed alla storia del gioco, che ruoterà attorno al cacciatore di demoni Akito ed al fantasma che si andrà a stabilire in casa sua: la coppia dovrà lavorare assieme per sconfiggere gli Yokai che hanno preso il controllo di Tokyo e dei suoi abitanti.

Per quanto concerne i combattimenti, questi saranno gestiti per mezzo di una sorta di intreccio di svariate meccaniche, che ci permetteranno di attaccare, parare, estrarre l’essenza vitale dai nemici e molto altro ancora. Immancabili, ovviamente, anche numerose boss fight. Vale, inoltre, la pena notare come non saranno presenti barre o punti della vita, sostituiti da un sistema di smembramento degli avversari che ci permetterà di capire l’energia rimanente degli stessi.

I combattimenti di GhostWire: Tokyo comprenderanno anche attacchi elementali, così come la possibilità di utilizzare numerose armi (tra cui arco e frecce), oltre alla possibilità di impiegare meccaniche stealth. Potenziamenti e risorse potranno essere acquistati tramite dei negozi, gestiti da dei gatti Yokai.

Presenti anche attività collaterali, tra le quali troveremo dei cittadini di Tokyo (ridotti in forma di spirito) che potremo aiutare: per farlo dovremo prima catturarli all’interno di alcune bambole di carta, per poi aiutarli a fuggire dalla citta e ripristinare la loro umanità.

Secondo l’utente Twitter @AestheticGamer1, le informazioni relative a data di uscita, storia e combattimenti di GhostWire: Tokyo, saranno svelate ufficialmente il prossimo 4 di Febbraio, giorno in cui saranno pubblicate online le varie anteprime. Ovviamente noi di tuttoteK non mancheremo di tenervi aggiornati in merito a tutto quanto, pertanto vi invitiamo a rimanere in nostra compagnia.

Per acquistare giochi a prezzo scontato, invece, come sempre il consiglio è quello di tenere d’occhio le pagine di Instant Gaming.