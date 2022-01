Xbox Game Pass: già confermati alcuni nuovi giochi per febbraio

In attesa di un annuncio ufficiale, l’utenza delle piattaforme Microsoft conosce già alcuni dei nuovi giochi in arrivo a febbraio su Xbox Game Pass

Un nuovo mese significa l’arrivo di nuovi giochi gratis, almeno per coloro che sono abbonati ai servizi offerti dalle rispettive console di Microsoft e Sony. Le due piattaforme offrono mensilmente l’accesso gratuito ad una serie di titoli selezionati, fruibili per gli utenti iscritti al servizio in via del tutto gratuita per l’intero periodo. Il mese scorso, i titoli offerti da PlayStation hanno stupito gran parte dell’utenza, presentando opere come Persona 5 Strikers, Deep Rock Galactic e Dirt 5. Per quanto riguarda invece febbraio, Sony ha deciso di volare un po’ più basso, con EA Sports UFC 4, Planet Coaster, Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-Shot Adventure. Guardando invece al lato di Microsoft, ancora non si hanno notizie ufficiali sui futuri nuovi giochi che si aggiungeranno al catalogo del Game Pass di Xbox; tuttavia, per adesso risultano confermati almeno cinque titoli.

I nuovi giochi di Xbox Game Pass per febbraio

Probabilmente sarà questione di pochissimo tempo per l’arrivo di un annuncio riguardante i nuovi giochi di Xbox Game Pass, ma in base ai precedenti annunci di Microsoft e delle terze parti, già è possibile costruire un’effettiva line-up che presenterà il servizio, grazie agli accordi che l’azienda possiede con i vari studi nel portare le loro creazioni sul Game Pass sin dal day one. Ecco dunque quali saranno alcuni dei nuovi giochi:

Dreamscaper, in uscita in 3 febbraio, è già disponibile su PC e Nintendo Switch, e debutterà presto anche sulle console Xbox. Si tratta di un gioco roguelite dalla premessa interessante, che pone il giocatore nella sua routine quotidiana, avendo delle interazioni con dei personaggi. Allo stesso tempo, si potrà entrare in un “mondo degli incubi”, nel quale ci si troverà a a combattere contro dei nemici per rimanere in vita.

in uscita in 3 febbraio, è già disponibile su PC e Nintendo Switch, e debutterà presto anche sulle console Xbox. Si tratta di un gioco roguelite dalla premessa interessante, che pone il giocatore nella sua routine quotidiana, avendo delle interazioni con dei personaggi. Allo stesso tempo, si potrà entrare in un “mondo degli incubi”, nel quale ci si troverà a a combattere contro dei nemici per rimanere in vita. Besiege: Console Edition arriverà il 10 febbraio. Anch’esso è già uscito su PC, ed appare come un originale simulatore/gestionale “di assedi”, che mette l’utente nei panni di un ingegnere medievale: l’obbiettivo è quello di costruire catapulte e altri strumenti di distruzione utili per poter poi radere al suolo i villaggi nemici.

Ci sarà pane per i propri denti anche se si è amanti di titoli JRPG, uno dei generi che negli anni passati è stato solitamente snobbato da Microsoft:

Edge of Eternity arriverà il 10 febbraio, e permetterà di combattere in epiche battaglie a turni mentre si aiuteranno i protagonisti Daryon e Selene a trovare una cura per l’implacabile Corrosione. Si tratta di una fantastica storia di speranza e sacrificio, ideata da un piccolo team di grandi appassionati dei JRPG.

Infine, oltre al gioco di sport su neve Shredders (che ancora non presenta una data ufficiale) avremo l’arrivo di Total War: Warhammer 3 il 17 febbraio sul Game Pass per PC e sul Xbox Game Pass Ultimate, mentre un’uscita su console non sembra sia stata prevista.

