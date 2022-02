Pokémon Legends Arceus: come catturare Arceus

Nel nuovo gioco dedicato al popolare brand potrete catturare tantissimi Pokémon. Scopriamo in questa guida come catturare Arceus in Pokémon Legends Arceus

Il nuovo titolo Pokémon, disponibile per Nintendo Switch, ha sin da subito diviso le opinioni del pubblico. Il gioco da una virata energica alla struttura ludica dei precedenti capitoli proponendo un’ambientazione simil open world (più precisamente open map) e combattimenti più dinamici. Tuttavia, nonostante i buoni sforzi compiuti da Game Freak, le critiche sono state molte. Comunque, una delle caratteristiche condivise con tutti gli altri capitoli rimane quella della cattura dei Pokémon. A questo proposito, vi mostriamo in questa guida come catturare il celebre Arceus in Pokémon Legends Arceus.

Un prequel atipico

Pokémon Arceus è finalmente qui. Tantissimi giocatori si sono già immersi in quello che sembra a tutti gli effetti un importante passo verso una nuova direzione per l’acclamato franchise. In pieno stile Pokémon, il gioco permette come detto la cattura di tutti i Pokémon presenti all’interno della propria storyline. La domanda sorge dunque spontanea, ovvero come si fa ad ottenere il Pokémon originale, il primo Pokémon che ha dato avvio a tutta la mitologia del brand? Per scoprire la risposta, continuate a leggere le seguenti righe, nelle quali scopriremo come catturare il leggendario Arceus in Pokémon Legends Arceus.

Da Sinnoh a Hisui – Pokémon Arceus: come catturare Arceus

Il titolo è ambientato nella regione di Hisui. Quest’ultima regione si scopre essere un’incarnazione della regione di Sinnoh, teatro delle vicende di Pokémon Diamante e Perla del 2006. In sostanza dunque, Pokémon Arceus è a tutti gli effetti un prequel di Diamante e Perla. La storia infatti si colloca in una ambientazione piuttosto arcaica, con templi e costruzioni antiche e dove la popolazione vive a stretto contatto con i Pokémon. Questi ultimi saranno i veri protagonisti del gioco. Nella regione di Hisui, il Monte Corona svetta al centro della mappa e la divide radialmente in diverse aree con ambientazioni differenti.

Divinità Pokémon – Pokémon Arceus: come catturare Arceus

Potrete ottenere Arceus sfidandolo al Tempio di Sinnoh, sulla cima del Monte Corona. Per sbloccare la battaglia però, vi occorrerà prima completare la main story del gioco, collezionare i nomi di tutti i Pokémon all’interno del famigerato Pokédex e sbloccare la missione “The Deified Pokémon“. A proposito, potrete sbloccare quest’ultima missione andando a terminare tutte le missioni che vi condurranno inevitabilmente a questa. Una volta sbloccata la quest, recatevi al Tempio di Sinnoh. Giunti in cima al Monte, dovrete andare nella zona marcata dall’interfaccia e suonare il vostro flauto Azure.

Non appena avrete suonato il flauto, vedrete comparire subito una cutscene che vi introdurrà direttamente alla battaglia con Arceus. Una volta sconfitto il mitico Pokémon, verrà immediatamente aggiunto al vostro gruppo di Pokémon. Per riassumere i passi necessari, ecco di cosa avete bisogno per catturare Arceus in Pokémon Legends Arceus.

Completate la storia principale.

principale. Completate il Pokédex .

. Sbloccate la missione “ The Deified Pokémon “.

“. Andate al Tempio di Sinnoh .

. Suonate il flauto Azure .

. Sconfiggete Arceus in battaglia.

Mitologia Pokémon

Ora che avete compreso come catturare il mitico Arceus nel nuovo Pokémon Legends Arceus, vorrete scoprire come catturare altri Pokémon per completare la vostra collezione. Scoprite come farlo leggendo le nostre guide. Il gioco espande la mitologia del brand in un open map dalla rinnovata formula; nuovi combattimenti, Pokémon e nuove aree di gioco esplorabili. Diteci dunque anche voi cosa ne pensate di questo nuovo discusso capitolo Pokémon. Ricordiamo che il titolo è disponibile ora per console Nintendo Switch.

