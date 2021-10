In questo articolo vi consiglieremo quelli che secondo noi sono alcuni dei migliori videogiochi da giocare ad Halloween

Halloween è la festa più spaventosa dell’anno e tantissimi amanti del macabro sono impazienti di poterla festeggiare. Purtroppo però questa ricorrenza non viene celebrata molto nel nostro paese e a causa del Coronavirus sarà ancora più difficile riuscire a vivere la tipica atmosfera di ottobre.

Per molte persone sarà difficile riuscire a vivere appieno la festa delle streghe, ma di certo non per i videogiocatori. Questo perché grazie al nostro speciale avrete a disposizione una lista con alcuni dei migliori videogiochi da giocare ad Halloween per creare l’atmosfera giusta.

Non solo horror

Ovviamente i videogiochi migliori per creare l’atmosfera di Halloween sono gli horror, ma non tutti riescono ad apprezzare questo genere. Per accontentare tutti in questo articolo non ci concentreremo solamente su giochi ansiogeni e pieni di jumpscare, ma anche e soprattutto su titoli che non rientrano completamente nella categoria horror. Fortunatamente il mondo videoludico è molto vario ed esistono tantissimi titoli dalle atmosfere macabre che possono essere apprezzati anche dalle persone un più sensibili.

Bloodborne – I migliori videogiochi da giocare ad Halloween

Iniziamo subito la nostra lista di videogiochi da giocare ad Halloween con una delle migliori opere di Hidetaka Miyazaki: Bloodborne. In questo titolo vestirete i panni di un viaggiatore giunto per motivi sconosciuti a Yharnam, una strana città dove una malattia sta trasformando gli abitanti in bestie da incubo assetate di sangue. Durante il vostro viaggio affronterete creature sempre più potenti e, con un po’ di attenzione, potrete scoprire anche gli oscuri segreti che si celano dietro la misteriosa chiesa della cura.

Bloodborne, come la maggior parte degli altri titoli FromSoftware, è un action RPG ma nonostante ciò è più che adatto ad essere giocato ad Halloween. Questo perché il gioco offre un’eccezionale ambientazione dark-fantasy gotica che include addirittura elementi di orrore cosmico. Bloodborne riesce a creare un’atmosfera unica in grado di catturare immediatamente tutti gli amanti dell’occulto e in particolar modo i fan di Lovecraft.

Luigi’s Mansion 3 – I migliori videogiochi da giocare ad Halloween

Passiamo ora in casa Nintendo con Luigi’s Mansion 3. In questo titolo dovrete aiutare Luigi a trovare nuovamente suo fratello Mario, scomparso all’interno di un misterioso hotel infestato dai fantasmi. Per salvare i suoi amici Luigi dovrà superare le proprie paure e sconfiggere ancora una volta il temibile Re Boo. Per fortuna lo sfortunato idraulico non sarà solo durante questa missione, ma potrà contare sull’aiuto del Professor Strambic e del suo fido cane fantasma.

Ovviamente questo non è affatto un titolo spaventoso, ma riesce comunque a creare un’atmosfera adatta al periodo di Halloween. Se siete alla ricerca di un gioco leggero con delle tinte vagamente inquietanti, di sicuro Luigi’s Mansion 3 è adatto a voi.

Alien: Isolation – I migliori videogiochi da giocare ad Halloween

Passiamo ora al primo titolo horror vero e proprio della nostra lista sui migliori videogiochi da giocare ad Halloween: Alien Isolation. Alien Isolation è un survival horror in prima persona ambientato quindici anni dopo gli eventi del primo film di Alien e vede come protagonista Amanda Ripley, la figlia di Ellen Ripley. Amanda dovrà esplorare la misteriosa stazione spaziale di Sevastapol e cercare di sopravvivere agli attacchi della letale creatura aliena che la abita.

Alien: Isolation è un gioco davvero ottimo che ruota principalmente intorno alla figura dell’Alien, una creatura furba e letale che vi darà la caccia in ogni momento. Se cercate un’esperienza horror fantascientifica di sicuro questo titolo non vi deluderà. Inoltre se siete dei fan della saga di Alien potrete anche apprezzare i tantissimi riferimenti allo storico film di Ridley Scott.

DOOM Eternal – I migliori videogiochi da giocare ad Halloween

Se per questo Halloween volete provare qualcosa di più legato all’azione e meno all’atmosfera, allora vi consigliamo di buttarvi su DOOM Eternal. In questo FPS vestirete nuovamente i panni del DOOM Slayer ma questa volta dovrete scendere sulla terra per respingere l’invasione globale dei demoni. L’esercito dell’inferno è composta da innumerevoli creature grottesche che si nutrono della sofferenza degli esseri umani, ma nemmeno la più potente di quelle belve è in grado di tenere testa al DOOM Guy.

DOOM Eternal non è affatto considerabile come un horror, ma in ogni caso include molti elementi inquietanti e gore. Essere circondati da demoni può essere spaventoso, ma se vestirete i panni del DOOM Slayer di sicuro non avrete nulla da temere. Inoltre da pochissimo è disponibile anche The Ancient Gods, il primo DLC di DOOM Eternal, quindi in caso abbiate già completato la campagna del gioco base ora avrete a disposizione tanti nuovi contenuti.

Sunless Sea – I migliori videogiochi da giocare ad Halloween

Alla quinta posizione dalla nostra lista dei migliori videogiochi da giocare ad Halloween c’è Sunless Sea, gioco esplorativo sviluppato da Failbetter Games. Questo titolo è ambientato in epoca vittoriana in un mondo dove Londra e altre grandi città sono sprofondate in dei misteriosi canali sotterranei pieni di strane creature. Questo luogo alieno è in buona parte sommerso dall’acqua e per questo motivo potrete spostarvi solamente utilizzando delle piccole imbarcazioni a motore. Il mare è buio e pieno di pericoli in queste grotte, ma la sete di conoscenza del vostro capitano vi spingerà in luoghi sempre più remoti.

Sunless Sea non è un gioco che si concentra principalmente sull’atmosfera e sulla narrazione testuale, di conseguenza per goderne appieno dovrete immergervi completamente nel suo mondo e leggere con attenzione ogni dialogo. Ci sono delle piccole fasi action legate alle battaglie navali, ma rappresentano solo una piccola parte dell’esperienza. Sunless Sea non è un gioco per tutti, ma se vi lascerete catturare di sicuro non riuscirete più a farne a meno.

Amnesia: Rebirth – I migliori videogiochi da giocare ad Halloween

Concludiamo infine la nostra lista dei migliori videogiochi da giocare ad Halloween con un altro horror: Amnesia: Rebirth. La protagonista del gioco è Tasi Triannon, una donna che si ritrova improvvisamente da sola nel deserto dopo uno schianto aereo. Ferita e spaventata, Tasi dovrà cercare da sola un modo per salvarsi dalla terribile tragedia che le è capitata. Sopravvivere da soli nel mezzo di un deserto è sicuramente un’esperienza terrificante, ma lo è ancora di più se in quel luogo sono nascoste anche strane creature inumane.

Se siete degli amanti degli horror, di sicuro conoscerete più che bene la serie di Frictional Games. Nonostante sia molto recente questo capitolo si pone come sequel del primo Amnesia, ma per fortuna hanno in comune solo alcuni collegamenti. Amnesia: Rebirth rappresenta una delle forme più pure di horror in prima persona e di sicuro sarà in grado di farvi accapponare la pelle in numerose occasioni.

Buon Halloween!

Questi sono i sei giochi che abbiamo deciso di inserire nel nostro speciale sui migliori videogiochi da giocare ad Halloween. Come abbiamo detto all’inizio il mondo dei videogiochi è davvero vasto, ma per questo articolo abbiamo deciso di selezionare solamente una manciata di titoli, anche se ci sarebbe piaciuto aggiungerne molti altri. E voi a cosa giocherete per Halloween? Sceglierete un gioco dalla nostra lista oppure avete intenzione di provare qualcos’altro? Fatecelo sapere lasciando un commento qui sotto!

Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci qui su tuttoteK.