Wo Long Fallen Dynasty: la versione PC supporterà il DLSS ma mancherà una funzionalità popolare

I producer di Wo Long Fallen Dynasty hanno parlato delle feature PC (come il DLSS) del titolo in questione in una recente intervista

L’action adventure ruolistico Wo Long: Fallen Dynasty di Team Ninja sembra attenersi alla stessa collaudata formula stabilita dalla fortunata serie Nioh ma, al contempo, il titolo sembra volersi ritagliare un po’ di autonomia, soprattutto per ciò che concerne l’esplorazione, il combat system e così via. Inoltre, a differenza di Nioh 1 e 2, Wo Long: Fallen Dynasty sarà disponibile già al debutto su PC e includerà caratteristiche specifiche della piattaforma in questione come il DLSS di Nvidia e il supporto per mouse e tastiera. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Wo Long Fallen Dynasty: su PC il DLSS sarà presente ma non è ancora noto se arriverà già al day one

In un’intervista concessa al portale WCCF Tech, i producer Fumihiko Yasuda e Masaaki Yamagiwa hanno dichiarato che: “Wo Long: Fallen Dynasty sarà caratterizzato dal supporto per mouse e tastiera su PC e non mancherà neanche il DLSS“. Quest’ultima feature, tuttavia, potrebbe non essere disponibile al day one su PC: “Al momento, però, non possiamo dire se il DLSS sarà disponibile al lancio, come per Nioh 2, o se verrà implementato in seguito con una patch, come per Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin“.

Per quanto riguarda il multiplayer, il supporto cross-gen consentirà ai giocatori Xbox e PlayStation di giocare insieme sulle rispettive piattaforme, purtroppo, però sarà assente la possibilità di giocare in modalità multipiattaforma (non sarà quindi possibile mettere in comunicazione i giocatori PlayStation, Xbox e PC).

Wo Long: Fallen Dynasty debutterà il 3 marzo 2023 per Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 e PC e al day one arriverà su Game Pass. Team Ninja ha recepito i feedback e modificato alcune meccaniche di gameplay come le parry, sembra però improbabile un’altra demo prima del lancio.

