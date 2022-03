Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin è disponibile, ecco il trailer di lancio!

Il nuovo titolo di Square Enix che rivista completamente il primo capitolo della fantasia finale è finalmente disponibile: guardate con noi il trailer di lancio di Stranger of Paradise Final Fantasy Origin

Finalmente ci siamo: i fan della fantasia finale di Square Enix possono mettere mano a qualcosa di nuovo. L’azienda è attualmente al lavoro su Final Fantasy XVI, ormai più latitante di un narcotrafficante, e la seconda parte di Final Fantasy VII Remake, che è ancora veramente lontana nel tempo. Oggi, però, arriva sugli scaffali Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, il nuovo GdR d’azione creato in collaborazione con Team Ninja (i creatori di NioH e Ninja Gaiden) e che punta ad essere appetibile sia ai fan di vecchia data, sia alle nuove leve che fino ad oggi non si sono mai approcciate al franchise.

Disponibile da oggi, 18 marzo, su PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X|S e PC, il titolo è anche tornato a mostrarsi con una demo gratuita che potete trovare su tutte le piattaforme e i cui dati di salvataggio saranno importabili nel gioco completo, una volta acquistato. In occasione dell’arrivo sugli scaffali di tutto il mondo, Square Enix ha anche rilasciato il consueto trailer di lancio che vi lasciamo qua sotto. Vi ricordiamo inoltre che se acquisterete la versione Digital Deluxe o quella standard digitale prima del 19 aprile 2022 riceverete l’arma “Ribelle” come bonus.

Vediamo insieme il trailer di lancio di Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin

In Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin potremo scoprire una versione alternativa di una storia classica di Final Fantasy, con un gameplay d’azione e di strategia ambientato in un mondo tipico dell’amata serie di videogiochi. Seguiremo le gesta di Jack e dei suoi alleati Ash, Jed, Neon e Sophia mentre aprono le porte del tempio di Chaos e si addentrano in un mondo fantasy oscuro pieno di battaglie emozionanti per scoprire se sono davvero loro i Guerrieri della Luce predetti dalla profezia.

Avete visto il trailer di lancio di Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin? Che cosa ne pensate? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!