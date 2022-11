NVIDIA aggiornamenti DLSS3/DLSS2 a novembre

Potrebbe esserci solo una scheda che supporta questa tecnologia, ma NVIDIA non sta rallentando l’adozione di DLSS3, scopriamo il tutto in questo articolo dedicato

L’azienda ha annunciato che 35 giochi riceveranno il DLSS3, di cui 8 lo supportano già. NVIDIA aggiungerà nuovi titoli DLSS3 questo mese, compresi alcuni titoli molto attesi come Spider-Man Miles Morales.

Nell’arco di tre settimane, NVIDIA aggiungerà il DLSS3 a 5 giochi. L’aggiornamento DLSS3 di F1 22 era disponibile dal 31 ottobre e, Microsoft Flight Simulator aveva DLSS3 in beta dal mese scorso. L’azienda conferma ora che il DLSS3 è in arrivo anche per F.I.S.T. Forged in Shadow Torch, Destroy All Human 2: Reprobed e Spider-Man: Miles Morales. Tutti questi giochi dovrebbero supportare il DLSS3 entro il 18 novembre.

Aggiornamento DLSS 3

F1 22 : aggiornamento disponibile ora, con un incremento delle prestazioni fino a 2,5 volte.

: aggiornamento disponibile ora, con un incremento delle prestazioni fino a 2,5 volte. F.I.S.T. : Forged In Shadow Torch – aggiornamento disponibile dal 7 novembre, che aumenta le prestazioni di oltre 2 volte.

: Forged In Shadow Torch – aggiornamento disponibile dal 7 novembre, che aumenta le prestazioni di oltre 2 volte. Microsoft Flight Simulator : ora in versione beta, arriverà l’11 novembre insieme al lancio di Microsoft Flight Simulator Sim Update 11 e alla nuova Microsoft Flight Simulator 40th Anniversary Edition.

: ora in versione beta, arriverà l’11 novembre insieme al lancio di Microsoft Flight Simulator Sim Update 11 e alla nuova Microsoft Flight Simulator 40th Anniversary Edition. Destroy All Humans! 2 Reprobed : in arrivo il 15 novembre, con un aumento del frame rate fino a 2 volte.

: in arrivo il 15 novembre, con un aumento del frame rate fino a 2 volte. Marvel’s Spider-Man: Miles Morales: lancio il 18 novembre Inoltre, NVIDIA sta aggiungendo DLSS2 a WRC Generations e The Chant.

Aggiornamento DLSS 2

Sackboy: A Big Adventure : disponibile da subito, con un incremento delle prestazioni fino a 2,5X.

: disponibile da subito, con un incremento delle prestazioni fino a 2,5X. PGA TOUR 2K23 : disponibile ora, con un aumento delle prestazioni fino al 70%.

: disponibile ora, con un aumento delle prestazioni fino al 70%. Crossout: Supercharged : aggiornamento disponibile ora.

: aggiornamento disponibile ora. WRC Generations : Il gioco ufficiale FIA WRC – in uscita il 3 novembre.

: Il gioco ufficiale FIA WRC – in uscita il 3 novembre. The Chant: lancio il 3 novembre.

240 giochi supportano la tecnologia DLSS

NVIDIA, ha confermato che ben 240 giochi supportano ora la tecnologia DLSS, ma è chiaro che ci vorrà del tempo prima che gli sviluppatori adottino i loro giochi per l’ultima versione. Nel caso vi stiate chiedendo cosa abbiano da dire, NVIDIA ha condiviso un video con le proprie impressioni di lavoro con DLSS.

La tecnologia DLSS3 è ora supportata solo dalla GPU RTX 4090, una scheda per appassionati che costa non meno di 1599 dollari (e in molti casi molto di più). L’azienda è pronta a lanciare la GPU RTX 4080 entro il 16 novembre, al prezzo di 1199 dollari.

Cosa ne pensate di questi nuovi aggiornamenti NVIDIA DLSS3/DLSS2? Fateci sapere qui sotto nei commenti.