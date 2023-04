PlayStation: Sony acquisisce il team di sviluppo indie Firewalk Studios

“Fire, walk with me”: l’ultimo acquisto di Sony aggiunge il team di sviluppo indipendente Firewalk Studios alla famiglia PlayStation

Dopo gli ultimi annunci (tristemente privi di novità su Hollow Knight: Silksong) dell’Indie World, Sony ha deciso di non voler essere da meno in fatto di team di sviluppo indipendenti e ha deciso di mettere Firewalk Studios alle, ehm, dipendenze di PlayStation. A praticamente due anni esatti dallo scorso annuncio circa una partnership con gli sviluppatori per un nuovo sparatutto multiplayer Tripla A per PS5 e PC, ora alla mano del titano cobalto si aggiunge un altro asso. Il team di sviluppo, sperando che se ne faccia buon uso, vanta talenti con un curriculum comprensivo di Bungie, Respawn Entertainment, Raven Software e altri ancora.

La passerella sui carboni ardenti di Sony: la famiglia PlayStation si allarga con Firewalk Studios

Firewalk sarà il ventesimo studio sotto il sempre più variopinto ombrello di PlayStation Studios, e Sony non ha mancato di vantarne il prestigio nell’ultima conferenza stampa. Così come Bungie e Haven, il team di sviluppo “definirà una nuova generazione di esperienze live service per gli utenti PlayStation”. Jim Ryan ha dichiarato che il team vanta “esperienza e passione in fatto di eccezionali titoli multiplayer con esperienze condivise memorabili”, dicendosi “sicuro della robustezza di questa nuova aggiunta al portfolio dei nostri studi”. Potete trovare qui sotto il tweet dell’account anglofono del colosso azzurro.

Great news: @FirewalkStudios is joining the PlayStation Studios family! Learn more about this talented team and their plan to connect players in new and innovative ways in their ambitious upcoming multiplayer game: https://t.co/30jQNY3qen pic.twitter.com/8wB3pEsbrH — PlayStation (@PlayStation) April 20, 2023

Anche Hermen Hulst di PlayStation Studios ha condiviso il suo entusiasmo. “Abbiamo avuto il privilegio di lavorare con ProbablyMonsters per diversi anni, e i nostri team condividono la stessa ambizione nel creare esperienze significative per i giocatori. L’approccio innovativo di Firewalk alla narrazione interconnessa e la loro dedizione al gameplay di alta qualità continua a superare le nostre aspettative.” Le dichiarazioni non vanno a senso unico, e per questo anche Tony Hsu di Firewalk ha dichiarato che “Sony ha supportato la nostra visione sin dall’inizio la nostra visione”, prevedendo che “questo entusiasmante prossimo passo la farà avverare”. Per quanto i numeri facciano notizia, Sony non ha rivelato le cifre dell’acquisizione.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa vi aspettate dal team di sviluppo? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Kinguin.