NVIDIA: annunciata la nuova GeForce RTX 4070

NVIDIA annuncia la nuova GeForce RTX 4070. Overwatch 2 Ultimate Battle Pass e RTX Remix Runtime Open Source disponibili con l’acquisto di una nuova GeForce RTX

Grandi novità per NVIDIA che annuncia oggi l’arrivo della nuova GeForce RTX 4070, disponibile a partire da €669,00. Con architettura NVIDIA Ada Lovelace e DLSS 3. Per un periodo di tempo limitato, gli utenti potranno acquistare una scheda grafica GeForce RTX serie 40 o un PC desktop e ricevere Overwatch 2 Ultimate Battle Pass Bundle. NVIDIA annuncia anche la disponibilità di runtime RTX Remix open source e l’arrivo di NVIDIA Reflex per nuovi titoli, incluso Counter-Strike 2.GeForce RTX 4070 con architettura NVIDIA Ada Lovelace e DLSS 3 a soli €669,00.

Dettagli sulla nuova GeForce RTX 4070 di NVIDIA

NVIDIA annuncia l’arrivo della nuova GPU GeForce RTX 4070, con architettura NVIDIA Ada Lovelace e la rivoluzionaria tecnologia DLSS 3 a soli €669,00. Offrendo ai propri utenti la scheda ideale per confrontarsi ai massimi livelli anche con i titoli più recenti. Con risoluzione a 1440p, possibilità di giocare in streaming e creare contenuti più velocemente grazie all’accelerazione RTX ed i numerosi strumenti con Intelligenza Artificiale.

Caratteristiche

La scheda GeForce RTX 4070 gode di tutte le tecnologie ed i vantaggi della piattaforma NVIDIA RTX. Tra questi NVIDIA DLSS 3, NVIDIA Reflex, l’aggiornamento ai driver NVIDIA Game Ready, RTX Video Super Resolution e molto altro. La nuova scheda con DLSS 3 è in media 1,7 volte più veloce rispetto alla RTX 3070 Ti di ultima generazione con DLSS 2. Performa in media il 20% meglio nei giochi tradizionali, riducendo al contempo il consumo energetico medio di gioco del 23%. Le schede grafiche GeForce RTX 4070 saranno disponibili a partire dal 13 aprile sia nella versione Founders Edition che costum con clock di serie e overclock di fabbrica.

Acquista una nuova GeForce RTX e Ottieni Overwatch 2 Ultimate Battle Pass

I giocatori che acquisteranno GeForce RTX 4090, 4080, 4070 Ti e schede grafiche e PC desktop 4070, da ora fino all’8 maggio 2023 riceveranno omaggi per un valore di €40. Il pacchetto Ultimate Battle Pass di Overwatch 2 include:

Pass battaglia premium stagione 4

2,000 Overwatch 2 Coins

20 Salta Livello

Infinite Guard: 76 Legendary Skin

L’Infinite Ace D.Va Epic Skin

Infinite Airwings Weapon Charm

1,000 Overwatch 2 Coins

NVIDIA RTX Remix Runtime Open Source disponibile ora

RTX Remix verrà resa disponibile gratuitamente da oggi in versione open-source. Caratterizzato da due componenti principali che lavorano insieme per consentire ai modder di rimasterizzare i classici giochi per PC: il toolkit RTX Remix creator e un runtime RTX Remix personalizzato. RTX Remix creator toolkit, basato su NVIDIA Omniverse e utilizzato per sviluppare Portal con RTX. Consente ai modder di assegnare nuove risorse e luci all’interno della loro scena. inoltre permette di utilizzare gli strumenti di intelligenza artificiale per ricostruire l’aspetto di qualsiasi aggetto.

In arrivo a breve

NVIDIA condividerà nelle prossime settimane l’arrivo della versione con accesso anticipato. Runtime RTX Remix permette di acquisire una scena di gioco e sostituirne le risorse durante la riproduzione, iniettando così nel gioco le tecnologie RTX, come il path tracing, DLSS 3 e Reflex. Molti sviluppatori di mod hanno già utilizzato il runtime RTX Remix di Portal With RTX per creare scene sperimentali con ray tracing in numerosi giochi classici. Runtime RTX Remix è oggi disponibile su GitHub con una licenza MIT. Il modding è incentrato sulla community e fornire un runtime RTX Remix open source consentirà agli sviluppatori di espandere la compatibilità di Remix con sempre più giochi per PC. Oltre ad ampliare i tipi di mod che possono essere realizzati quando verrà rilasciato il toolkit per la creazione di RTX Remix.

NVIDIA Reflex per Counter-Strike 2 e molti altri titoli competitivi sparatutto

L’attesissimo Counter-Strike 2 supporterà NVIDIA Reflex. Counter-Strike 2 è una versione graficamente e tecnologicamente aggiornata di Counter-Strike: Global Offensive. L’ultima edizione sfrutta le nuove API grafiche per una migliore fedeltà d’immagine e reattività di sistema. NVIDIA sta collaborando con Valve per garantire che la latenza sia al minimo assoluto con l’aggiunta di NVIDIA Reflex. NVIDIA Reflex è ora disponibile per ben nove dei primi dieci sparatutto competitivi sul mercato, tra cui: Apex Legends, Call of Duty: Warzone 2, Destiny 2, Escape from Tarkov, Fortnite, Overwatch 2, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, Valorant e Sackboy: A Big Adventure.

E voi ? Cosa ne pensate di questa nuova GeForce RTX 4070 ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).