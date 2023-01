The Witcher 3: in arrivo le versioni fisiche per Xbox e PlayStation

The Witcher 3: Wild Hunt non ha certo bisogno di presentazioni, soprattutto ora che stanno per arrivare le versioni fisiche per le console Next Gen

Il brand dello strigo più famoso di sempre, ovvero il buon Geralt di Rivia, ne ha fatta di strada dai libri di Andrzej Sapkowski. Prima è diventato un videogioco di successo, in particolare con The Witcher 3: Wild Hunt, e poi una serie Netflix, ma perché limitarsi a giocarci da PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch quando ci sono altre console? Ma andiamo avanti con un po’ di ordine!

The Witcher 3: appuntamento fissato per gennaio

Le console di nuova generazione hanno dunque visto arrivare questo eccezionale titolo in versione esclusivamente digitale a dicembre, ma c’è poco da fare. Il fascino della versione fisica è davvero senza eguali! A tal proposito la CD Projekt RED ha recentemente dichiarato ad Insider Gaming che l’uscita fisica di The Witcher 3: Wild Hunt, Complete Edition, è stata fissata per la fine di questo mese incluse le espansioni Hearts of Stone e Blood and Wine oltre al gioco di base. Inoltre si vocifera già che la data più papabile dovrebbe essere il 26 per un costo di circa 35 dollari.

Le versioni per Xbox Series X/S e PS5, dunque, non saranno certo esenti dai dovuti aggiornamenti dato che il titolo originale risale al 2015. Questi aggiornamenti gratuiti vedranno dunque una grafica migliorata, un supporto al ray tracing, molte più mod per personalizzare la propria esperienza di gioco, dei tempi di caricamento inferiori e tanto altro ancora che verrà svelato in questi giorni.

Comunque sia, mentre aspettiamo di tornare di nuovo nella martoriata terra del Velen