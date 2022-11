The Witcher 3: Wild Hunt, ecco la data d’uscita su next-gen!

Dopo la colossale delusione data a tutti i fan con Cyberpunk 2077, CD Projekt RED sta attualmente lavorando a molti progetti contemporaneamente. Fra questi, ovviamente, c’è anche la versione next-gen di uno dei suoi titoli più amati in assoluto, The Witcher 3. Dopo rinvii e incertezze, nelle scorse ore l’azienda ha dato un’ufficialità e una data d’uscita. The Witcher 3: Wild Hunt arriverà su PS5, Xbox Series X | S e PC il prossimo 14 dicembre 2022. Una promessa mantenuta, insomma, da parte di CDPR che aveva già più volte garantito che avrebbe rilasciato l’upgrade gratuito per console di nuova generazione entro la fine dell’anno.

Gratuito? Ebbene sì, confermato anche questo: l’upgrade next-gen di The Witcher 3 sarà scaricabile gratuitamente per tutti coloro che avevano già acquistato il gioco in precedenza. Per adesso l’aggiornamento uscirà solo in formato digitale, anche se CDPR ha promesso una versione fisica che arriverà prossimamente. Diverse saranno le migliorie disponibili, ovviamente la gran parte sotto il fronte tecnico e di performance: supporto al ray tracing, tempi di caricamento azzerati, supporto alle mod e molto altro. Vi lasciamo il tweet di annuncio dai canali ufficiali proprio qua sotto.

