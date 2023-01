One Piece Odyssey: svelata la data d’uscita della demo

Il producer di One Piece Odyssey, Katsuaki Tsuzuki, ha svelato la data d’uscita della demo del titolo: scopriamo insieme tutti i dettagli

Il franchise di One Piece è uno dei più potenti attualmente in Giappone, da ogni punto di vista mediatico. Serie animate, manga, videogiochi, film e live action, il mondo dipinto da Eiichiro Oda è stato trasposto in qualsiasi modo, diventando un cult e un irrinunciabile per tutti gli appassionati dei media giapponesi. E questo 2023 si apre con una bomba per tutti i fan, perché il prossimo 12 gennaio arriverà su PS4, PS5, PC e Xbox Series X | S One Piece Odyssey, un titolo che si discosta di molto dai classici musou con cui generalmente venivano dipinte le avventure di Luffy pad in mano (a parte One Piece World Seeker, che già aveva fatto qualche passo in un’altra direzione) trasportandoci verso… i JRPG a turni.

E proprio in attesa dell’uscita su tutte le piattaforme del titolo, il team di sviluppo ILCA, più precisamente il producer del gioco Katsuaki Tsuzuki, ha presentato con un nuovo trailer la demo (già annunciata da tempo) che arriverà nei prossimi giorni, svelandone anche la data d’uscita. Potremo provare per circa due ore One Piece Odyssey a partire dal prossimo 10 gennaio, due giorni prima del day one. Vi lasciamo il trailer qua sotto.

Ecco la data d’uscita della demo di One Piece Odyssey: pronti ad una nuova avventura di Luffy & Co.?

La demo dipingerà le prime ore di gioco, con Luffy e i membri della ciurma che arrivano su una misteriosa isola chiamata Waford e incontrano Lim e Adio. Un’introduzione al lavoro di ILCA e Bandai Namco Entertainment, che si sono volutamente spostati dalla loro comfort zone per cercare un nuovo approdo e che ci consentirà di capire lo scopo di questa nuova avventura e provare con mano le basi del sistema di combattimento.

Ora che anche la demo ha una sua data d’uscita, One Piece Odyssey sembra ancora un passo più vicino. E voi? Lo acquisterete? Fatecelo sapere qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech!