The Legend of Zelda Ocarina of Time: ricreata la demo di presentazione

The Legend of Zelda: Ocarina of Time venne presentato al mondo, per la prima volta, in occasione dello Space World del 1997, oggi un gruppo di fan ha deciso di riportare in vita quell’emozione unica

Esatto, il cosiddetto “esercito di modder” ed appassionati non dorme mai, basti pensare al caso di Banjo & Kazooie, ed è sempre alla ricerca di una nuova vecchia emozione da dare in pasto ai videogiocatori moderni. E quale gioco è in grado di fare ciò se non il mastodontico The Legend of Zelda: Ocarina of Time? Ma andiamo avanti con un po’ di ordine.

The Legend of Zelda Ocarina of Time: ricreando un’emozione (non) da poco

Diretto dal quartetto composto da Eiji Aonuma, Toru Osawa, Yoichi Yamada e Yoshiaki Koizumi, prodotto dalla geniale mente di Shigeru Miyamoto e sorretto dalle magnifiche musiche di Kōji Kondō, questo gioco, tra i migliori di sempre per Nintendo 64, ha fatto sognare intere generazioni di videogiocatori che hanno potuto provarlo anche in versione “portatile” su 3DS.

Il sogno è partito direttamente dallo Space World del 1997 dove venne mostrata una demo che lasciò letteralmente a bocca aperta i presenti dell’epoca. Bene, tale demo è stata recuperata e ricostruita da parte di un gruppo di modder che, sebbene non sia possibile giocare il titolo dall’inizio alla fine, hanno comunque fatto un super lavoro che ha già fatto scendere qualche lacrima agli appassionati di retrogaming.

Questo progetto mira ad essere una rappresentazione più accurata possibile della demo Nintendo di The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Poiché questo progetto mira a ripristinare un’esperienza che originariamente era una demo, non può essere completata dall’inizio alla fine come il gioco finale. Invece, sono disponibili tre “tour” di gioco presenti nella demo originale di Spaceworld 1997 tra cui scegliere, ognuno dei quali mostra vari tipi di gameplay unici.

