Quali sono le principali differenze tra laptop costosi ed economici?

Sei indeciso se passare o no ad un PC portatile dal fisso? Oppure semplicemente hai bisogno di un nuovo computer ma non sai quale scegliere? Lascia che risolva i tuoi dubbi

Se sei finito su questo articolo probabilmente è perché vorresti comprare un PC portatile, però, navigando in giro per internet hai notato che ci sono delle differenze di prezzo sostanziale tra i vari PC ma non ne comprendi il motivo. Ed è qui che entro in gioco io, adesso ti spiegherò quali sono le principali differenze tra i laptop più costosi e quelli più economici per capire quali sono i PC portatili migliori per le tue esigenze.

Differenze laptop costosi e laptop economici

Ci sono diverse cose da tenere in conto per quanto riguarda il prezzo di un laptop, vediamo insieme quali sono.

Processore (CPU)

Il processore gioca un ruolo fondamentale nel prezzo di un computer. Il processore infatti, è il cuore del PC ed è la componente più importante. Più è veloce il processore e più il computer sarà più veloce a rispondere ai comandi.

Un laptop con un processore scadente ovviamente costerà molto di meno di un laptop con il processore potente. È la prima cosa che si deve guardare per evitare di comprare qualcosa che non supera le aspettative. Per sapere quale processore è più potente dovrai guardare la velocità, che è spesso scritta in GHz, e i core, infatti più core ci sono e più risulterà potente.

Per capire quale laptop prendere guardando il processore, devi capire per cosa lo devi usare, se devi usarlo per cose molto pesanti da processare allora dovrai spendere di più.

Spazio disponibile (Hard disk o SSD)

Lo spazio disponibile è anche una delle cose più importanti da guardare quando si acquista un nuovo PC.

Lo spazio è una di quelle cose che fa oscillare di più il prezzo del laptop. Questo dipende dalla presenza di un hard disk che non è molto veloce ma è in grado di contenere più spazio, oppure di una SSD che è molto più veloce, anche se potrebbe contenere meno spazio.

Se il laptop usiamo solo per navigare su internet non ha senso spendere di più per avere più spazio. Al contrario, invece, se si deve utilizzare per lavori pesanti o per giocare servirà molto più spazio.

Schermo o display

Lo schermo del PC è probabilmente la cosa che fa sentire di più la differenza di prezzo tra i vari laptop. Esistono ormai diversi tipi di schermo e la qualità cambia da uno all’altro.

La risoluzione dei display dei PC di oggi è solitamente di 1920 x 1080 pixel, cioè una risoluzione Full HD (FHD). I PC più potenti, invece, hanno una risoluzione di 2560 x 1440 (QHD) o di 3840 x 2160 (UHD o 4K). Un’altra cosa da guardare nello schermo è la frequenza di aggiornamento, che è 60 Hz in quelli di fascia bassa, 144 Hz in quelli di fascia media e 240 Hz in quelli di fascia alta.

Ovviamente un PC con un display con una qualità maggiore costerà sempre di più di un PC con un display con una qualità media o bassa.

Scheda grafica (GPU)

La scheda grafica è anche molto importante quando si parla di prezzi. Molti PC sono dotati di un processore con una scheda grafica già integrata.

Il problema è che non è potente come una scheda grafica dedicata, quindi costerà sicuramente meno. Anche in questo caso devi capire per cosa ti serve il PC, perché se lo devi usare solamente per internet, o per lavori che non hanno bisogno di molta potenza grafica allora andrà benissimo quella integrata.

Se invece ti serve per i videogiochi o per fare lavori importanti di grafica, allora ti servirà una scheda grafica dedicata. Questo ovviamente andrà ad aumentare di molto il prezzo del laptop.

Informati bene prima di comprare

Spero di aver colmato tutti i tuoi dubbi e di averti aiutato a scegliere un buon laptop. Ricorda che prima di comprarne uno ti conviene capire l’uso che ne devi fare. Non ha senso comprare un laptop di fascia alta se hai bisogno solamente di navigare su internet e ovviamente se hai bisogno di tantissima potenza non ha senso comprarne uno di fascia bassa.