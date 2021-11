Battletoads: torna la versione fisica, ma solo in Giappone

Battletoads è stato di sicuro uno dei migliori “spacca pollici” dell’era NES, oggi forse un po’ dimenticato dai più, che sta però tornando in versione fisica anche se solo nelle terre del Sol Levante

Il titolo di Battletoads è stato uno dei gioiellini dei titoli ad 8 bit di quella nostalgica console che era il Nintendo Entertainment System (NES) che portava la firma di Rare, li rivedremo più in avanti con capolavori come Donkey Kong, Conker’s Bad Fur Day o Banjo – Kazooie, mescolando sapientemente platform, azione a scorrimento laterale e tanta, ma tanta difficoltà. Oggi sta tornando in edizione fisica, ma solo in Giappone purtroppo!

Battletoads: la perla rimane nello scrigno d’Oriente

Il primo capitolo di Battletoads, l’esordio delle avventure delle tre rane antropomorfe Rash, Zitz e Pimple, sta dunque tornando in edizione fisica grazie all’opera di Columbus Circle. Un’azienda nipponica specializzata in retrogaming che ha deciso, si spera solo per il momento, di ripubblicare la versione per Famicom del gioco.

Un gioco che, prendendo chiaramente ispirazione dalle mitiche Tartarughe Ninja, ha fatto tirare più di un controller fuori dalla finestra ed una imprecazione ai giocatori dell’epoca (tipo Dark Souls ai giorni nostri), ma ci sono state anche le risate e botte a profusione come dimostrato dal crossover con Double Dragon!

Oggi la proprietà intellettuale delle avventure con protagoniste le tre rane cafone appartengono a Microsoft, l’azienda che acquistò Rare e colpevoli di alcuni crimini videoludici, quindi si spera che questo titolo possa tornare in edizione fisica anche qui in Occidente. Uno degli ultimi esempi è stato il Rare Replay (purtroppo non esente da assenze rilevanti) anche perché, di questo trio di rane, non vi era traccia nei giochi caricati sul NES mini.

Comunque sia, nella speranza che questo sogno ad 8 bit si realizzi, che ne dite di arricchire la vostra collezione di capolavori videoludici, retrò e non, andando a recuperare dei titoli simili al miglior prezzo di sempre? Se siete interessati, cliccate qui, mentre, per essere costantemente aggiornati sul grande mondo dei videogiochi di ieri e di oggi, rimanete con noi qui su tuttoteK!