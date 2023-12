Tekken 8: demo in arrivo questo mese!

Al grido di “demo” con l’enfasi di Maurizio Costanzo, potremo “prepararci alla prossima battaglia” di Tekken 8 già nelle prossime settimane!

Siccome non tutte le notizie di oggi vengono per nuocere, è Bandai Namco a sollevarci il morale con un annuncio per Tekken 8: nello specifico, una demo del gioco. Le attese, come avrete letto qui sopra, saranno pure brevi: si tratta infatti di questo mese stesso. Volete qualcosa di più specifico? Va benissimo. La versione di prova includerà il capitolo d’apertura per la modalità storia, che ora ha il nome ufficiale (inglese) The Dark Awakens. I dettagli sulla trama scarseggiano, ma il sito ufficiale allude allo scontro tra Jin Kazama e il suo padre “non proprio dell’anno”, Kazuya Mishima. Lo scontro su scala globale si dipanerà in una trama che darà ad ogni personaggio un capitolo come highlight. O forse per “qualcosa di più specifico” intendevate una data?

Preparati per la tua prima battaglia in #TEKKEN8 壘 La Demo di #TEKKEN 8 uscirà il 14 dicembre su PlayStation 5 e il 21 dicembre Xbox e Steam! Godetevi il primo capitolo della storia di TEKKEN 8 e la modalità 1v1 in locale. Ci vediamo sul ring, lottatori 卵亂 pic.twitter.com/cjBhunQOCm — BANDAI NAMCO IT (@BandaiNamcoIT) December 12, 2023

La demo che non ti aspetti: le botte fanno il botto a dicembre con Tekken 8

Come potete leggere qui sopra, la demo della versione PS5 di Tekken 8 è prevista per domani stesso, 14 dicembre 2023, mentre le attese si allungheranno di una settimana esatta per i fan su PC ed Xbox Series X/S: si parla del 21 dicembre 2023. Nella versione di prova faranno inoltre capolino una modalità versus per testare le nuove meccaniche. Ma il lato migliore è che al contrario dei precedenti Closed Beta Test e Closed Network Test, stavolta il tutto sarà interamente fruibile offline. Non abbiamo altri dettagli da spartire, però, al di fuori del consueto reminder della data d’uscita. Il day one è infatti fissato per il 26 gennaio 2024, sempre su PS5, Xbox Series X, PC e Xbox Series S. Get ready for the next battle!

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate della demo, a ridosso della fine della fiera che esercitava un quasi totale monopolio delle versioni di prova? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo.