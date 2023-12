Lancia Ypsilon 2024: le foto spia del prototipo finito sott’acqua

Non è certo la presentazione che ogni marchio di automobili potrebbe sognare: vedere riemergere dalle acque un prototipo a cui si è lungamente lavorato non fa certo piacere. Tuttavia costituisce un’ottima occasione per godersi un’anteprima inaspettata della Lancia Ypsilon 2024!

Ne avevamo già parlato (qui l’articolo completo): la nuova Lancia Ypsilon 2024 era già attesa per l’inizio del prossimo anno ma una circostanza inusuale e sfortunata ne ha anticipato di qualche tempo il debutto. Tutto ha avuto inizio con una chiamata di soccorso ricevuta dai vigili del fuoco di Montbéliard (Francia): un veicolo inabissatosi nel canale Rodano-Reno doveva essere ricuperato dal fondale.

Non sono ancora chiare le cause dell’incidente ma all’inizio i sommozzatori avevano persino pensato ad una vettura rubata, data l’assenza (per fortuna!) di feriti o peggio ancora di corpi nell’abitacolo. Solo quando l’auto è stata ‘ripescata’ si sono potuti notare i dettagli che avrebbero chiarito inequivocabilmente come si trattasse di un prototipo allo stadio finale e non camuffato della Lancia Ypsilon 2024.

Una ‘presentazione’ del tutto involontaria e disastrosa

Ovviamente la casa madre avrebbe desiderato tutt’altro tipo di debutto per un modello decisamente strategico per il nuovo corso del marchio. Questo imprevisto costerà quasi sicuramente l’effetto sorpresa ma ha regalato al pubblico alcune certezze riguardo alla nuova piccola italiana. Come già annunciato si tratterà di una crossover compatta e appaiono evidenti i molti richiami agli stilemi Lancia vecchi e nuovi.

Fanali tondi e fari su due livelli con luci diurne a led in alto richiamano i tratti distintivi del prototipo Pu+Ra HPE. Cerchioni con razze a forma di Y, scudetto Lancia sul montante C e scritta Lancia sul portellone richiamano invece i dettagli più apprezzati dello stile classico del marchio Torinese. Non si conoscono i particolari riguardanti la motorizzazione ma, a quanto si può ipotizzare, probabilmente si tratta di un veicolo a combustione interna o al massimo mild hybrid.

Lancia Ypsilon 2024: pochi dubbi ma tante domande

Al momento, a parte gli elementi già citati, non vi sono ancora conferme ufficiali riguardo la tipologia di auto ricuperata dal canale francese, tuttavia risulta molto difficile avere dubbi. A confermare il fatto che si tratti proprio della nuova Lancia Y 2024 concorre in maniera decisiva anche la vicinanza del ritrovamento allo stabilimento Stellantis di Doubs.

Certamente molti punti restano ancora oscuri: la dinamica dell’incidente unitamente alla mancanza di camuffature sul mezzo lasciano alquanto perplessi. Sarà interessante capire come la casa deciderà di gestire l’imprevisto in chiave di presentare al pubblico la nuova utilitaria nel migliore dei modi. E dato che si tratta di un modello decisivo non si può che fare i migliori auguri a Stellantis, con un pizzico di bonaria ironia, al motto di: ‘auto bagnata auto fortunata!’

