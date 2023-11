Tekken 8: ecco i requisiti minimi e consigliati per la versione PC

Quando a dover “get ready” per la “next battle” sono proprio i nostri PC: ecco i requisiti minimi e quelli consigliati per Tekken 8

Di doverci “preparare alla prossima battaglia” già lo sapevamo, ma i requisiti minimi e quelli consigliati per Tekken 8 richiedono non meno di 100 GB di spazio libero su PC. Servirà almeno un Intel Core i5-6600K o un AMD Ryzen 5 1600 con 8 GB di RAM e una Nvidia GeForce GTX 1050Ti o una AMD Radeon R9 380X. Bandai Namco raccomanda inoltre un Intel Core i7-7700K o una AMD Ryzn 5 2600 con 16 GB. Gli sviluppatori poi consigliano Nvidia GeForce RTX 2070 ed AMD Radeon RX 5700 XT come GPU. Il publisher nipponico avverte altresì che il framerate può calare in caso di applicazioni attive in sordina. Non è una limitazione nata con questo gioco, ma è la prima volta che se ne parla insieme ai requisiti PC.

Requisiti minimi e consigliati per Tekken 8 su PC

Il gioco sfrutterà a dovere Unreal Engine 5. Sebbene la prima beta soffrisse di singhiozzo da shader, in questo frangente i problemi di framerate sono stati ampiamente risolti. Il titolo arriva il prossimo gennaio e, fortunatamente, lo farà senza Denuvo. Vi lasciamo alla nostra tabella per il colpo d’occhio, nel caso vi serva una buona build.

Requisiti… minimi consigliati Requisiti generici Processore e sistema operativo a 64 bit Processore e sistema operativo a 64 bit Sistema operativo Windows 10 64 bit Windows 10 64 bit Processore Intel Core i5-6600K/AMD Ryzen 5 1600 Intel Core i7-7700K/AMD Ryzen 5 2600 Memoria (RAM) 8 GB 16 GB Scheda grafica Nvidia GeForce GTX 1050Ti/AMD Radeon R9 380X Nvidia GeForce RTX 2070/AMD Radeon RX 5700 XT DirectX Versione 12 Versione 12 Connessione di rete Banda larga Banda larga Memoria (spazio libero) 100 GB 100 GB Scheda audio Compatibile con DirectX o nativa Compatibile con DirectX o nativa

