Super Smash Bros Ultimate: evento del weekend per Street Fighter

Il trentacinquesimo anniversario di Street Fighter è al centro dell’evento del weekend di Super Smash Bros. Ultimate con uno Spirito inedito!

Tra una replica e l’altra, avremmo dato per scontato che dopo l’ultimo evento del weekend inedito non avremmo più visto contenuti inediti in Super Smash Bros. Ultimate. Potete dunque immaginare con quale sorriso abbiamo accolto la notizia che, sebbene i tornei nuovi siano ufficialmente finiti, lo stesso non valga per gli eventi del Tabellone degli Spiriti. Dopo aver vissuto nuovamente il torneo “Unione d’Intenti”, questo fine settimana il picchiaduro di Masahiro Sakurai celebrerà una delle sue muse. Il trentacinquesimo anniversario di Street Fighter passa anche da qui, e c’è uno Spirito inedito in arrivo!

Un evento del weekend per Super Smash Bros. Ultimate a tutto… shoryuken!

Nell’evento del weekend ce la vedremo infatti con un nuovo Spirito nel Tabellone di Super Smash Bros. Ultimate. Trattasi di Evil Ryu, la controparte maligna del volto della serie da esso interpretata. Sarà uno Spirito di classe Leggenda che sottrarrà a Roxas il ruolo di ultima Leggenda inedita. Lo vedremo di fisso alle tre (notte e pomeriggio), alle sette (mattina e sera) e alle undici (mattina e sera). A fargli compagnia troveremo a rotazione Akuma, Cammy, Sakura (Street Fighter), Chun-Li (Street Fighter Alpha), Blanka, Nash, Gen, Juri, Fei Long, T. Hawk, Dan, Cody e Dee Jay.

Siccome l’evento introduce contenuti inediti, durerà cinque giorni al posto dei consueti tre. Nello specifico, tutto partirà dopodomani, venerdì 14 gennaio, alle sette di mattina, per poi concludersi allo stesso orario di mercoledì 19. Cogliamo l’occasione per segnalare che i tre Spiriti da Metroid Dread sono nuovamente disponibili e, stavolta, sono qui per restare. Probabilmente lo stesso avverrà per Evil Ryu anche in futuro, ma al momento questi cinque giorni sono l’unico lasso di tempo a vostra disposizione per ottenerlo. Di certo, ancora una volta il picchiaduro dei record ha saputo tirarci un’altra palla curva.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate di questa grande sorpresa? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.