Street Fighter: ecco il logo per l’anniversario dei 35 anni della serie

Il genere dei picchiaduro è senza alcun dubbio tra i pionieri dei media videoludici, e all’interno di esso la saga di Street Fighter è quella che ha contribuito maggiormente alla sua diffusione. A partire dai cabinati nelle sale giochi, giungendo poi nelle case dei giocatori attraverso le console, e in portabilità sui dispositivi mobile, i beat’em up sono stati in grado di mantenere alto il proprio onore nonostante l’inevitabile scorrere del tempo.

Street Fighter, nato alla fine degli anni ottanta, diede origine a memorabili capitoli tutt’ora considerati come i capostipiti del genere, tra cui l’indimenticabile Street Fighter II, che ha in seguito rivoluzionato l’intera visione dei giochi di combattimento uno contro uno. Quest’anno, il 12 agosto, si celebreranno i 35 anni da quando Street Fighter ha fatto la sua comparsa, e in attesa del giorno ufficiale dell’anniversario Capcom ha voluto rilasciare un logo creato appositamente, svelando anche di star lavorando ad alcuni progetti riguardanti la serie.

Scopriamo il logo per i 35 anni di Street Fighter e le novità dovute all’anniversario

Street Fighter si espande in una miriade di formati e titoli differenti, ma quello rilasciato più di recente risale al 2016, con l’arrivo di Street Fighter V su PS4, PC e nelle sale giochi nipponiche. Ovviamente, anch’esso ha poi ricevuto ulteriori variazioni, con Street Fighter V: Arcade Edition nel 2017, e Street Fighter V: Champion Edition nel 2020. Nel corso degli anni, Capcom ha anche continuato a supportare il titolo con una sfilza di DLC, raggiungendo l’impressionante cifra di duemila contenuti aggiuntivi individuali sin dall’uscita del gioco. Nel 2022, la casa videoludica ha deciso di voler celebrare l’anniversario del titolo pubblicando su tutti i propri canali social il logo ufficiale per i 35 anni di Street Fighter, alimentando inoltre aspettative piuttosto grosse sul possibile annuncio di un nuovo gioco.

All’interno di un tweet postato sull’account ufficiale americano di Capcom viene inserito, insieme al logo, anche un piccolo messaggio commemorativo del franchise. Tuttavia, la descrizione più importante è stata inserita in un altro tweet appartenente all’account giapponese di Street Fighter, il quale va ad accennare ai futuri piani in programma per la saga. I fan vengono quindi invitati ad aspettare delle novità inerenti i futuri sviluppi di Street Fighter, e forse un eventuale annuncio potrebbe avvenire in concomitanza con la data del “compleanno” del franchise. Rimaniamo allora in attesa di eventuali novità, mentre aspettiamo di festeggiare il giorno in cui il genere picchiaduro fu definito per sempre.

