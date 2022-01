Dopo la conferma degli 80 candidati, le votazioni per il TOTY (Team of the Year) di FIFA 22 sono state aperte ufficialmente. Scopriamo insieme gli aspiranti al podio

La promo TOTY di FIFA Ultimate Team è una delle promo più popolari e attese dell’intero calendario. Questa promo premia i migliori giocatori dell’anno precedente con oggetti giocatore per l’Ultimate Team incredibilmente potenziati. La promo TOTY è stata introdotta per la prima volta in FIFA 12, con giocatori del calibro di Iker Casillas, Wayne Rooney, Andres Iniesta e naturalmente Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. L’anno scorso, FIFA 21 è stato il primo gioco con il voto della community. Ciò significa che i giocatori di FIFA anche quest’anno hanno potere decisionale su chi è incluso nella squadra TOTY. EA nei giorni passati ha confermato la lista degli 80 candidati TOTY divisi per ruolo e oggi vogliamo mostrarveli.

Come funzionano le nomination?

Come da tradizione, quando viene rilasciato l’Ultimate TOTY i giocatori vengono svelati gradualmente per ruolo in ordine di posizione, con gli attaccanti che entrano in FUT 22 per primi, seguiti dai centrocampisti e dai difensori (e portieri). Insieme al rilascio dei giocatori, di solito (e ci si aspetta) vengono rilasciati obiettivi a tema e Sfide Creazione Rosa, inclusi Flashback e Player Moment Player Items. Secondo le previsioni, entro il 27 gennaio 2022 tutti i giocatori di FIFA 22 Ultimate TOTY XI dovrebbero essere nei pacchetti. Una volta concluse le votazioni e scelto il team vincitore, quindi, sarà aperta ufficialmente la corsa ai TOTY.

Portieri e difensori – FIFA 22: tutti i candidati ai TOTY

Come già detto, le nomination per i vincitori del premio TOTY contano 80 giocatori dai principali campionati. Iniziamo la nostra lista dagli ultimi svelati, con i portieri da votare tra i seguenti:

Ederson Moraes (Manchester City)

Emiliano Martínez (Aston Villa)

Édouard Mendy (Chelsea)

Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain)

Mike Maignan (Milan)

Jan Oblak (Atletico Madrid)

Thibaut Courtois (Real Madrid)

Insieme ai portieri sono stati svelati anche i difensori, sia centrali che esterni:

TD Kieran Trippier (Newcastle United)

TD Trent Alexander-Arnold (Liverpool)

TD João Cancelo (Manchester City)

TD Kyle Walker (Manchester City)

TD Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain)

TD Jesús Navas (Siviglia)

TS Alphonso Davies (Bayern München)

TS Jordi Alba (Barcellona)

TS Reinildo (Lille)

TS Luke Shaw (Manchester United)

TS Theo Hernández (Milan)

TS Christian Günter (Friburgo)

LWB Leonardo Spinazzola (Roma)

DC Mats Hummels (Borussia Dortmund)

DC Azpilicueta (Chelsea)

DC Antonio Rüdiger (Chelsea)

DC Milan Škriniar (Inter)

DC Rúben Dias (Manchester City)

DC Simon Kjær (Milan)

DC Marquinhos (Paris Saint-Germain)

DC Leonardo Bonucci (Juventus)

DC Giorgio Chiellini (Juventus)

DC David Alaba (Real Madrid)

DC Jules Koundé (Siviglia)

DC Cristian Romero (Tottenham Hotspur)

Tra le nomination spuntano i protagonisti del nostro europeo, oltre a Milan Skriniar (vincitore dello scudetto 20/21) e alcuni tra i migliori giocatori del Milan dell’ultima stagione.

Centrocampisti – FIFA 22: tutti i candidati ai TOTY

Passiamo ora ai centrocampisti. Anche qui la lista comprende i migliori giocatori dell’ultimo anno solare, senza distinzioni tra i ruoli. I migliori centrocampisti tra cui scegliere e votare sono i seguenti:

CDC N’Golo Kanté (Chelsea)

CDC Declan Rice (West Ham)

CDC Fabinho (Liverpool)

CDC Joshua Kimmich (Bayern Monaco)

CDC Manuel Locatelli (Juventus)

CDC Casemiro (Real Madrid)

CC Kevin De Bruyne (Manchester City)

CC Jorginho (Chelsea)

CC Marco Verratti (Paris Saint-Germain)

CC Lucas Paquetá (Lione)

CC Leon Goretzka (Bayern Monaco)

CC Jude Bellingham (Borussia Dortmund)

CC Nicolò Barella (Inter)

CC Marcos Llorente (Atletico Madrid)

CC Pedri (Barcellona)

CC Luka Modrić (Real Madrid)

COC Bruno Fernandes (Manchester United)

COC Phil Foden (Manchester City)

COC Mason Mount (Chelsea)

COC Thomas Müller (Bayern Monaco)

COC Dani Olmo (Lipsia)

COC Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

COC Nabil Fekir (Real Betis)

ES Son Heung-min (Tottenham Hotspur)

ES Filip Kostic (Eintracht Francoforte)

ES Luis Díaz (Porto)

Anche qui, come tra i difensori, sono presenti alcune conoscenze del nostro campionato. In particolare spuntano Nicolò Barella e Manuel Locatelli, tra i protagonisti del trionfo della nazionale all’ultimo Europeo. Oltre a loro, seppure in ambito internazionale, troviamo Jorginho e Marco Verratti.

Attaccanti – FIFA 22: tutti i candidati ai TOTY

Concludiamo la lista dei candidati ai TOTY con gli attaccanti. Ancora una volta, la lista degli attaccanti comprende punte, seconde punte ed esterni d’attacco senza particolari classificazioni. La lista degli attaccanti nominati al Team of the Year comprende:

AT Karim Benzema (Real Madrid)

ATT Cristiano Ronaldo (Manchester United)

ATT Harry Kane (Tottenham Hotspur)

ATT Romelu Lukaku (Chelsea)

ATT Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain)

ATT Jonathan David (Lille)

ATT Robert Lewandowski (Bayern Monaco)

ATT Erling Haaland (Borussia Dortmund)

ATT Ciro Immobile (Lazio)

ATT Lautaro Martínez (Inter)

ATT Dušan Vlahovic (Fiorentina)

ATT Luis Suárez (Atlético de Madrid)

ATT Gerard Moreno (Villarreal)

AS Neymar (Paris Saint-Germain)

AS Lorenzo Insigne (Napoli)

AS Mikel Oyarzabal (Real Sociedad )

AS Jack Grealish (Manchester City)

AS Dimitri Payet (Marsiglia)

AS Dušan Tadic (Marsiglia)

AD Mohamed Salah (Liverpool)

AD Lionel Messi (Paris Saint-Germain)

AD Federico Chiesa (Juventus)

Qui troviamo alcune new entry come Federico Chiesa, prima donna della nazionale e stella della Juventus ma non solo. Anche Lautaro Martinez è entrato nei candidati per la prima volta, così come Dusan Vlahovic. Oltre a loro troviamo alcuni abituè come Ciro Immobile e Lorenzo Insigne, ormai prossimo alla partenza.

Team of the Year

Bene amici, questia era la lista dei candidati al TOTY di FIFA 22. Speriamo di avervi dato una panoramica più chiara sui giocatori nominati in previsione delle votazioni. Non c’è ancora una data prestabilità per l’uscita del Team of the Year ma confidiamo venga reso disponibile entro fine mese. Nel frattempo, vi invitiamo a restare connessi su tuttoteK per ulteriori guide, recensioni e tanto altro ancora dal mondo dei videogiochi. Inoltre, non dimenticate di consultare il catalogo di Instant Gaming per giochi sempre scontati. Ciao!