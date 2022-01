Hitman 3: i dettagli dell’Anno 2 svelati a brevissimo

Tra poche ore IO Interactive svelerà, tramite un video pubblicato su YouTube, tutti i dettagli dell’Anno 2 del fortunatissimo Hitman 3

Se c’è una cosa di cui non si possono certo lamentare i giocatori di Hitman 3, è sicuramente il supporto post lancio che i ragazzi di IO Interactive hanno riservato all’ultima avventura del letale Agente 47. Nel corso del 2021, difatti non sono certo mancate le attività aggiuntive che hanno caratterizzato l’offerta del titolo, con il contenuto post lancio Seven Deadly Sin (e relativi eventi stagionali invernali) a tenere ampiamente banco. Ebbene, se pensavate che il tutto fosse destinato ad esaurirsi così, a scanso di equivoci, fareste bene a rivedere le vostre previsioni, dato che il team si prepara a rendere decisamente appassionante anche questo 2022, con i dettagli relativi all’Anno 2 che saranno diramati tra pochissime ore.

IO Interactive ha difatti confermato come tutti i dettagli relativi ai nuovi contenuti saranno diffusi a brevissimo, e più precisamente in data 13 Gennaio, attraverso un video preregistrato della durata di 15 minuti, che sarà trasmesso tramite il canale YouTube ufficiale della serie. L’appuntamento per scoprire cosa ci riserva il futuro dell’Agente 47, pertanto, è fissato nella giornata di domani, e più precisamente alle ore 15:00 nostrane, pertanto se siete ansiosi di saperne di più, vi invitiamo ad impostare la sveglia.

L’Anno 2 di contenuti post lancio di Hitman 3 sarà costituito da nuovi Elusive Target Arcade, il confermato supporto VR per il PC e da una nuova modalità di gioco non ancora svelata, oltre ovviamente ad ulteriori sorprese che verranno mostrate nel video di cui vi abbiamo appena parlato. In aggiunta a ciò, IO Interactive ha già confermato che la prossima stagione andrà ad introdurre nuove storie, mappe ed eventi.

Vi ricordiamo che Hitman 3 è attualmente disponibile per PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, PC, Stadia, oltre ad una versione cloud esclusiva per Nintendo Switch. In attesa di saperne di più in merito a questi nuovi aggiornamenti, vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle pagine di tuttoteK, magari dopo aver dato anche uno sguardo alle offerte presenti su Instant Gaming.