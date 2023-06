Sono finalmente uscite le prime immagini di Avatar: La leggenda di Aang, il secondo live action dedicato alla serie animata di Nickelodeon

È un periodo di grande fermento per la piattaforma Netflix, che dopo l’evento Tudum, svoltosi il 17 giugno, ha fatto molto parlare di sé per le grandi novità in arrivo. Tante le serie attese, come le nuove stagioni di The Witcher e Bridgerton, e i grandi debutti, come quello di One Piece. Tra queste è spuntato anche un altro titolo, di cui da tempo si erano perse le tracce; si tratta di Avatar: La leggenda di Aang. Finalmente possiamo mostrarvi le prime immagini dei personaggi ed un brevissimo teaser, in cui si possono vedere per la prima volta i simboli dei quattro poteri che dominano l’universo della serie tv: acqua, aria, terra e fuoco.

Tentativo numero 2 | Avatar: La leggenda di Aang, ecco le prime foto del live-action Netflix

Il nuovo show Netflix è tratto da Avatar: La leggenda di Aang, serie animata statunitense, creata da Michael Dante DiMartino e Bryan Konietzko, trasmessa in Italia, su Nickelodeon, dal 2005 al 2010. Il cartone animato ottenne un enorme successo sia di pubblico che di critica. Le puntate, ricche di personaggi curiosi e numerosi colpi di scena, arrivarono anche a ricevere un Emmy Award, aggiudicandosi il premio Miglior cartone dell’anno, oltre a numerosi altri riconoscimenti.

Sembrerebbe proprio che trasformare il fortunato cartone animato in un live action, non sia un’impresa facile. Un tentativo c’era già stato nel 2012, quando il film L’ultimo dominatore dell’aria uscì nelle sale, creando non pochi malumori tra i fan della serie madre. Il risultato? I capitoli successivi, previsti per la totale trasposizione dell’opera non furono mai realizzati. Speriamo che questo nuovo tentativo ottenga risultati migliori, anche se non tutto è andato secondo i piani stabiliti in origine. Un esempio? L’abbandono dei creatori dello show che, pur sostenendo la possibilità che il nuovo progetto potesse piacere al pubblico, si sono detti contrari ad alcune scelte, lontane dalla loro visione.

Trama, cast e data d’uscita

La serie è ambientata in una terra fantastica, divisa in quattro nazioni, i cui abitanti sono in grado di controllare i quattro elementi. La Nazione del Fuoco però, è in guerra con tutte le altre per il controllo dell’intero mondo. Solo Aang, giovane dominatore dell’aria, potrebbe fermarli. Il ragazzo è infatti in grado di controllare non solo il suo elemento, ma anche tutti gli altri. Aang, con al suo fianco i due fratelli, dominatori dell’acqua, Katara e Sokka, dovrà vedersela con Zuko, il principe in esilio della Nazione del fuoco, pronto a dargli la caccia per riconquistare la sua posizione.

Le prime immagini che ritraggono i personaggi principali sono da poco disponibili al pubblico. Possiamo dunque vedere quale aspetto avranno Aang, Sokka, Katara e Zuko, interpretati rispettivamente da Gordon Cormier, Ian Ousley, Kiawentiio Tarbell e Dallas Liu. Nel cast anche Paul Sun-Hyung Lee, Daniel Dae Kim, Ken Leun, Maria Zhang, Elizabeth Yu, Lim Kay Siu e Amber Midthunder. La serie è creata da Albert Kim.

Per ora non abbiamo ancora una data precisa prevista per l’uscita della serie, sappiamo solo che Avatar: La leggenda di Aang uscirà in streaming nel 2024. Inganniamo l’attesa dando uno sguardo alle prime immagini pubblicate e al brevissimo teaser, mostrato all’evento Tudum, che raffigura i simboli dei quattro elementi, alla base di questa fantastica avventura.

