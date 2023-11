Suicide Squad: Kill the Justice League, svelati i requisiti per la versione PC

Tocca pagare l’abbonamento in palestra al PC, visti i requisiti per la versione computer di Suicide Squad: Kill the Justice League

Se stavate pensando di richiudere il portafogli dopo aver visto il gameplay di Suicide Squad: Kill the Justice League, sperando di giocarci su PC, vi conviene prima controllare i requisiti del gioco. Rocksteady Studios ha infatti aggiornato le informazioni su Steam per il port, e i puristi di mouse e tastiera possono dormire sonni tranquilli se si sono tenuti abbastanza al passo coi tempi. Tutte le configurazioni (ovvero il “minimo” e il “consigliato”, come sempre) richiedono Windows 10 (64 bit) e DirectX 12. In quanto allo spazio da liberare, non si va oltre i 65 GB: giusto una ventina in più rispetto a quanto pretendeva Gotham Knights, l’ultima fatica di WB Games Montreal. Non male, no?

Requisiti minimi e consigliati per Suicide Squad: Kill the Justice League su PC

Passiamo alla cosiddetta “ciccia”. I requisiti minimi includono un Intel Core i5-8400 o un AMD Ryzen 5 1600 da 3,20 GHz, più un Nvidia GeForce GTX 1070 o un AMD Radeon RX Vega 56. Il tutto, poi, si conclude con 16 GB di RAM. Se però vi prudono le mani per scrivere un commento dalla vostra tastiera multicolore, ce n’è anche per voi. I requisiti consigliati includono un Core i7-10700K o un Ryzen 7 5800 X3D, con GeForce RTX 2080 o Radeon RX 6800-XT (16 GB). Anche qui, la RAM resta sui 16 GB. Siccome il gioco gode del supporto del 4K su console, naturalmente avremo anche dettagli sui requisiti PC per chi mira all’Ultra HD. Il titolo esce il 2 febbraio 2024.

Ora sì che potete dirci la vostra: quanto pensavate di investire sul gioco? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.